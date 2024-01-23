عاجل.. "الزكاة" تجيب.. هل السيارة المستخدمة خارج أنشطة الشركة مشمولة بالخصم الضريبي؟

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أفادت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بأن السيارة التي يتم استخدامها خارج النشاط الاقتصادي للشركة لا يشملها خصم ضريبة المدخلات المتكبدة.
خصم ضريبة شراء سيارة للشركة جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد المتابعين لحساب الهيئة عبر منصة "إكس" حول ما إذا كان في الإمكان خصم ضريبة شراء سيارة أصل للشركة، يستخدمها موظف للعمل وللاستخدام الشخصي أيضًا؟.
وقالت الهيئة: "لا يتم خصم ضريبة المدخلات المتكبدة في حال قام الشـخص الخاضع للضريبة بشـراء سلع أو خدمات، وتم استخدامها خارج نطاق نشـاطه الاقتصادي".
الاستخدام الشـخصي للسلع والخدمات وأضافت: "يعتبر الاستخدام الخاص (الشـخصي) لسلع أو خدمات من قبل الأفراد كمالك الشـركة أو عائلته أو الموظفين بأنه استخدام خارج النشاط الاقتصادي".
وتابعت: "وبالتالي فإن ضريبة القيمة المضافة المتكبدة على أي من تلك النفقات غير قابلة للخصم".
وأتاحت الهيئة الاطلاع على مزيد من التفاصيل على الدليل الإرشادي الخاص بخصم ضريبة المدخلات عبر الرابط التالي: ( من هنا).
عزيزي العميل، لايتم خصم ضريبة المدخلات المتكبدة في حال قام الشـخص الخاضع للضريبة بشـراء سلع أو خدمات وتم استخدامها خارج نطاق نشـاطه الاقتصادي. يعتبر الاستخدام الخاص (الشـخصي) لسلع أو خدمات من قبل الأفراد كمالك الشـركة أو عائلته أو الموظفين بأنه استخدام خارج النشاط الاقتصادي— اسأل الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_care) January 21, 2024