عاجل.. "الزكاة" تجيب.. هل السيارة المستخدمة خارج أنشطة الشركة مشمولة بالخصم الضريبي؟

أفادت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بأن السيارة التي يتم استخدامها خارج النشاط الاقتصادي للشركة لا يشملها خصم ضريبة المدخلات المتكبدة. اضافة اعلان





عزيزي العميل، لايتم خصم ضريبة المدخلات المتكبدة في حال قام الشـخص الخاضع للضريبة بشـراء سلع أو خدمات وتم استخدامها خارج نطاق نشـاطه الاقتصادي. يعتبر الاستخدام الخاص (الشـخصي) لسلع أو خدمات من قبل الأفراد كمالك الشـركة أو عائلته أو الموظفين بأنه استخدام خارج النشاط الاقتصادي