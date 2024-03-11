عاجل.. الدفعة 76 من حساب المواطن.. ما الذي يحب أن تفعله إذا وجدتَ نقصًا في مبلغ الدعم؟

مع تكرار التساؤلات من جانب المستحقين للدفعة 76 من حساب المواطن، حول أسباب النقص في مبالغ الدعم، كشف البرنامج عن الإجراء الذي يتعين اتخاذه في تلك الحالة.
يـأتي ذلك عقب الإعلان عن إيداع الدعم المخصص لشهر مارس أمس الأحد "شاملاً الدعم الإضافي" للمستفيدين المكتملة طلباتهم في برنامج حساب المواطن.
وأتاح البرنامج، الاطلاع على سبب نقص الدفعة من خلال حسابك عن طريق (الدفعات المالية).
وعليكم السلام،عزيزي المستفيد ، بإمكانك الإطلاع على سبب نقص الدفعة لديك من خلال حسابك عن طريق (الدفعات المالية ) ، نسعد بخدمتك— خدمة المستفيدين (@Citizen_care) March 10, 2024
خطوات تقديم الاعتراض على نقص الدفعة في حساب المواطنوأبان كيف يمكن للمستفيد تقديم الاعتراض على نقص الدفعة، على النحو التالي:
الدخول إلى البوابة الإلكترونية للبرنامج من هنا.
اختيار "حالة الدفعات وتقديم الاعتراض" من الصفحة الرئيسة.
الضغط على أيقونة "تقديم اعتراض على الدفعة الحالية".
سيتم التعامل مع الطلب خلال فترة السماح التي تمتد إلى ثلاثة أشهر بعد كل دورة دفع.
أيقونة الاعتراض على مبلغ الدفعة في حساب المواطنويتيح البرنامج، أيقونة الاعتراض على مبلغ الدفعة في البوابة الإلكترونية، بعد خمسة أيام من كل دورة دفع.
وفي حال قبول طلب الاعتراض، يتم صرف قيمة الدعم المستحقة بأثر رجعي عن الشهر محل الاعتراض.
حساب المواطنويهدف حساب المواطن الذي بدأ في ديسمبر 2017، لتخفيف الأعباء عن المواطن، وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.
المستهدفون من حساب المواطنوتشمل الفئات المستهدفة من برنامج الدعم، الآتي:
1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.
خطوات التسجيل في حساب المواطنفيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدخال البيانات التالية:
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية:
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارة المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.