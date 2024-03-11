عاجل.. الدفعة 76 من حساب المواطن.. ما الذي يحب أن تفعله إذا وجدتَ نقصًا في مبلغ الدعم؟

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مع تكرار التساؤلات من جانب المستحقين للدفعة 76 من حساب المواطن، حول أسباب النقص في مبالغ الدعم، كشف البرنامج عن الإجراء الذي يتعين اتخاذه في تلك الحالة.

يـأتي ذلك عقب الإعلان عن إيداع الدعم المخصص لشهر مارس أمس الأحد "شاملاً الدعم الإضافي" للمستفيدين المكتملة طلباتهم في برنامج حساب المواطن.

وأتاح البرنامج، الاطلاع على سبب نقص الدفعة من خلال حسابك عن طريق (الدفعات المالية).



وعليكم السلام،عزيزي المستفيد ، بإمكانك الإطلاع على سبب نقص الدفعة لديك من خلال حسابك عن طريق (الدفعات المالية ) ، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) March 10, 2024

خطوات تقديم الاعتراض على نقص الدفعة في حساب المواطن



أيقونة الاعتراض على مبلغ الدفعة في حساب المواطن



حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن

