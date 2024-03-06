عاجل.. الدفعة 76 من حساب المواطن كم يومًا يتبقى على إيداعها؟

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يتساءل مستفيدو حساب المواطن، الذين انطبقت عليهم شروط الأهلية، عن موعد إيداع الدورة 76 في حساباتهم البنكية.





موعد صرف حساب المواطن لشهر مارس



لم تصدر مبالغ دفعة شهر "مارس" حتى الآن وفي حال كنت مستحق سيشملك الدعم بتاريخ "10 مارس" ولمعرفة قيمة الاستحقاق بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية: ⁦ https://t.co/XGVelVLg1z ⁩ ، نسعد بخدمتك March 5, 2024

وقال البرنامج في ردوده على تساؤلات المتابعين عبر حسابه في منصة "إكس"، إنه سيتم إيداع مبالغ الدعم في حسابات المستفيدين في 10 من مارس الجاري.وأضاف: "لم تصدر مبالغ دفعة شهر "مارس" حتى الآن وفي حال كنت مستحقًا سيشملك الدعم بتاريخ "10 مارس" ولمعرفة قيمة الاستحقاق بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية: ⁦( من هنا )⁩".وتصرف دفعات “حساب المواطن” في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. وفي حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.

ما حالة الأهلية للمستفيد الرئيس/ التابع؟



يمكنك معرفة حالة الأهلية للمستفيد الرئيس أو التابعين من خلال الدخول لحسابك والتوجه لدراسة الأهلية.







كيف تتقدم باعتراض على نتيجة الأهلية؟



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن

