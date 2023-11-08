عاجل.. الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن توفر وظائف شاغرة للعمل في عدة مناطق

أ أ
أعلنت الخدمات
الطبية للقوات المسلحة عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة للعمل
في عدّة مدن بالمملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات
الوظيفية:
اضافة اعلان
ميكانيكي تيار متردد.
طبيب استشاري قلب / استشاري أمراض القلب للكبار.
طبيب استشاري نساء وولادة / استشاري أمراض النساء والتوليد.
اخصائي قلب / مسجل القلب.
فني تجبير بالجبس / فني صب.
فني تصنيع / فني أشعة (الخدمة المدنية).
استشاري جراحة الاطفال.
طبيب نائب طوارئ - طبيب غرفة الطوارئ.
مسجل الطب العام.
طبيب عام - مستشفى القوات المسلحة بالطائف.
والمزيد ...
طريقة التقديم:
أوضحت الخدمات الطبية أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم - (اضغط هنا).