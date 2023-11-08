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عاجل.. الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن توفر وظائف شاغرة للعمل في عدة مناطق

الخدمات الطبية وزارة الدفاع
الخدمات الطبية
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أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة للعمل في عدّة مدن بالمملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية: اضافة اعلان


ميكانيكي تيار متردد.
طبيب استشاري قلب / استشاري أمراض القلب للكبار.
طبيب استشاري نساء وولادة / استشاري أمراض النساء والتوليد.
اخصائي قلب / مسجل القلب.
فني تجبير بالجبس / فني صب.
فني تصنيع / فني أشعة (الخدمة المدنية).
استشاري جراحة الاطفال.
طبيب نائب طوارئ - طبيب غرفة الطوارئ.
مسجل الطب العام.
طبيب عام - مستشفى القوات المسلحة بالطائف.
والمزيد ...

طريقة التقديم:


أوضحت الخدمات الطبية أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم - (اضغط هنا).

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