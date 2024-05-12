الأحد، 04 ذو القعدة 1445 ، 12 مايو 2024

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عاجل.. الحالة غير مستحق.. توضيح مهم من سكني بشأن دعم المطلقات

سكني
سكني
أ أ
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أكد برنامج سكني، أنه يمكن للمطلقات التقديم في حال استيفاء شروط ومعايير الاستحقاق ومن ضمنها أن يتم مرور سنتين على الطلاق.

دعم سكني للمطلقاتاضافة اعلان

جاء ذلك في رد من سكني، على سؤال مستفيدة وجهت سؤالا قالت فيه : "إذا الحالة غير مستحق بسب عدم مرور سنتين على الطلاق رغم أني أعيل أبنائي ومسؤولة عنهم وليس لدينا منزل؟ ما الحل؟".
وأجاب سكني بقوله : "مرحبا.. بإمكان أخواتنا المطلقات التقديم في حال استيفاء شروط ومعايير الاستحقاق ومن ضمنها أن يتم مرور سنتين على الطلاق، ويمكنك زيارة اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني من خلال الرابط التالي هنا ".


961 مليون ريال إجمالي دعم سكني لشهر إبريل 


وكان صندوق التنمية العقارية قد أودع قبل أيام، 961 مليون ريال في حسابات مستفيدي برنامج "سكني" من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و"الصندوق العقاري" لشهر إبريل 2024م بهدف تحسين قدرة المستفيدين على التملك تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030-.
 وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق منصور بن ماضي، أن إجمالي الدعم لشهر إبريل الحالي تم تخصيصه دعمًا لأرباح عقود برامج الدعم السكني المتنوعة. مشيرًا إلى أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان التحّول في يونيو 2017 حتى إبريل بلغ نحو 58.4 مليار ريال.

لا تعديل على موعد إيداع الدعم السكني

 وبين بن ماضي أنه لم يطرأ أي تعديل على موعد إيداع الدعم السكني الشهري لمستفيدي برنامج "سكني" المحدد يوم (24) من كل شهر ميلادي.
ولفت إلى أن توحيد موعد صرف المعاشات التقاعدية للمتقاعدين ومنهم مستفيدي برامج الدعم السكني يوم (1) من كل شهر ميلادي بدءًا من شهر مايو، لن يؤثر على موعد إيداع الدعم السكني الشهري في إطار حرص الصندوق العقاري على تمكين المستفيدين من الاستفادة من الدعم السكني قبل إيداع الراتب الشهري.

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