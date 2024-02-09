عاجل.. "الجوازات" توضح هل أستطيع استخراج جواز سفر لولدي وأنا منفصلة عن الأب؟

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أوضح حساب خدمة العملاء التابع للمديرية العامة للجوازات مدى إمكانية استخراج الأم لجواز سفر لولدها وهي منفصلة عن الأب.





استخراج جواز سفر للأبناء والأم منفصلة عن الأب



مرحبًا بك، في حال وجود صك حضانة، يمكن للحاضن حجز موعد ومراجعة إدارة الجوازات لإصدار أو تجديد جواز السفر للمحضون وإصدار تصريح سفر إلكتروني له، وتشمل ذلك صكوك الحضانة القديمة الصادرة قبل التعديلات الجديدة للائحة، التي تتضمن عبارة (عدم السفر بالمحضون). شكرًا لتواصلك — الجوازات | خدمة العملاء (@CareAljawazat) February 8, 2024

طريقة تحديث بيانات جواز سفر الأبناء:



كم من الوقت يستغرق تجديد جواز السفر؟



طريقة تجديد جواز السفر







خطوات تجديد جواز السفر



وقالت الجوازات على حسابها الرسمي بمنصة "إكس": إنه "في حال وجود صك حضانة، يمكن للحاضن حجز موعد ومراجعة إدارة الجوازات لإصدار أو تجديد جواز السفر للمحضون وإصدار تصريح سفر إلكتروني له".وأضافت: "وتشمل ذلك صكوك الحضانة القديمة الصادرة قبل التعديلات الجديدة للائحة، التي تتضمن عبارة (عدم السفر بالمحضون)".جاء ذلك ردًا على سؤال من مواطنة تقول فيه: "أقدر أطلع جواز سفر لولدي وأنا منفصلة عن الأب مع أنه فقط يحتاج تجديدًا؟".وفي وقت سابق، تفاعل حساب خدمة العملاء التابع للجوازات مع سؤال مستفيد بشأن طريقة تحديث جواز سفر الأولاد وهم خارج المملكة.وردت الجوازات: "في حال إتمام تجديد جواز السفر يمكنك نقل المعلومات عبر منصة أبشر الخاصة بصاحب العمل".وتابعت: "في حال عدم خدمتك يرجى توثيق الملاحظة، وإرسالها من خلال خدمة تواصل المتاحة في منصة أبشر لنتمكن من خدمتك".ويستغرق تجديد جواز السفر 3 أيام من بداية بدء الخدمة، حيث يتم استخراج موافقة الإدارة العامة للجوازات، وبعدها يمكن للمستفيد أن يحصل على الجواز الجديد الخاص به، إما من خلال البريد أو استلامه من أحد فروع ومكاتب الجوازات.ويصدر الجواز لمن أتم 21 عامًا من خلال منصة أبشر بحسابه الشخصي.وأعلنت "الجوازات" في وقت سابق خطوات استلام الجواز عن طريق البريد السعودي (سُبل) بعد التجديد عبر منصة (أبشر).وذكرت في "إنفوجراف" نشرته عبر حسابها الرسمي على "تويتر" أن الخطوات تشمل، طباعة نموذج تأكيد تجديد الجواز عبر منصة أبشر، ثم التوجه إلى أقرب مكتب للبريد، مع أهمية إحضار الجواز القديم وتسليمه والتأكد من العنوان الوطني الخاص.1 - الدخول إلى رابط منصة أبشر.2 - اختيار الخدمات الإلكترونية من الصفحة الرئيسة.3 - اختيار إصدار جواز سفر أو تجديده.4 - سجل اسم المستفيد من الخدمة.5 - ستظهر بيانات جواز السفر.6 - اختيار مدة صلاحية جواز السفر.7 - حدد مكان استلام الجواز من إحدى مقرات الجوازات أو البريد السعودي.8 - وافق على الشروط والأحكام.9 - أكد طلبك.- أحضر ما يثبت تجديد الجواز من منصة أبشر.- أكد عنوانك الوطني أو قم بتسجيل عنوان وطني جديد لك.- أحضر جوازك القديم وسلمه إلى الموظف المختص بالبريد.- سدد رسوم إيصال الجواز إلى البريد.