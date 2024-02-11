عاجل.. الجوازات توضح ماذا يترتب على الكفيل حال إجراء خروج نهائي للعامل ولم يسافر؟

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أكدت المديرية العامة للجوازات، على أنه في حال منح العامل تأشيرة خروج نهائي، فعلى صاحب العمل متابعة مغادرته وعدم الاكتفاء بمنح التأشيرة فقط.





استخراج تأشيرة خروج نهائي



صلاحية تأشيرة الخروج النهائي



شروط إصدار تأشيرة الخروج النهائي



صلاحية جواز السفر وبصمة صاحب التأشيرة



وقالت: في حال عدم معرفة صاحب العمل بمقر العامل، عليه إلغاء التأشيرة وتسجيل بلاغ تغيب.جاء ذلك على صفحة الجوازات الرسمية في "إكس"، ردًا على استفسار مواطن جاء فيه: "إذا سويت خروجًا نهائيًا للعامل ولم يسافر خلال شهرين هل يترتب عليَّ ككفيل شيء؟أكدت المديرية العامة للجوازات، على أن صلاحية تأشيرة الخروج النهائي هي 60 يومًا من تاريخ الإصدار، ويلزم المغادرة خلالها دون الرجوع إلى صلاحية هوية مقيم.1ـ يجب ألا يكون صاحب العمل (الكفيل) والعامل أو أحد أفراد أسرته المراد إلغاء التأشيرة لهم مسجلين بإحدى الحالات التالية: (متوفي، هروب لديه مخالفة استقدام).2ـ سداد جميع المخالفات المرورية على العامل.3ـ يجب ألا يكون هنالك مخالفة لعدم إلغاء تأشيرة مصدرة سابقًا وغير مستخدمة.4ـ عدم وجود تأشيرة سارية للفرد المراد إصدار تأشيرة له.5ـ تواجد الفرد المراد إصدار التأشيرة له داخل أراضي المملكة العربية السعودية عند إصدار التأشيرة.6ـ أن تكون صلاحية جواز سفر الفرد المراد إصدار التأشيرة له 60 يومًا أو أكثر.7ـ وجود بصمة للفرد المراد إصدار التأشيرة له (للذكور والإناث من 15 عامًا وأكبر).8ـ ألا يكون للفرد المراد إصدار التأشيرة له مركبة مسجلة في النظام.9ـ يجب استخدام التأشيرة خلال شهرين من إصدارها وإلا سيتم تطبيق الغرامات حسب الأنظمة.10ـ حامل التأشيرة الأساسي يجب عليه السفر مع جميع أفراد أسرته المضافين معه بالجواز.11ـ يتوجب على (صاحب العمل) إتلاف الإقامة للمقيم، مع تحمل كامل المسؤولية.