الجمعة، 21 رجب 1445 ، 02 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. الجوازات توضح خطوات إصدار جواز سفر إلكتروني لطفل عمره 3 سنوات

جواز السفر 1
جواز السفر
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

حددت المديرية العامة للجوازات خطوات إصدار جواز السفر الإلكتروني للتابعين.
وقالت الجوازات، عبر حسابها الرسمي في منصة "إكس"، ردًا على سؤال مغرد قال فيه: "كيف أصدر جواز سفر لطفل عمره 3 سنوات مع العلم في أبشر رفضوا؟".اضافة اعلان

9 خطوات لإصدار جواز السفر الإلكتروني للتابعين

وأوضحت الجوازات خطوات إصدار الجواز السعودي الإلكتروني للتابعين كالتالي:
1- خدمة أفراد الأسرة.
2- خدمة إصدار الجواز الإلكتروني لأفراد الأسرة.
3- طلب إصدار جواز شخصي.
4- اختيار فرد الأسرة.
5- تحميل الصورة.
6- الموافقة على الصورة والاسم المترجم والشروط والأحكام.
7- اختيار عنوان التوصيل.
8- سداد رسوم التوصيل.
9- تأكيد الطلب لعملية الإصدار.

جواز السفر

يُمثل جواز السفر الجديد، وثيقة رسمية إلكترونية تم تطويرها لخدمة المواطنين، ويحتوي على شريحة إلكترونية تحمل جميع البيانات الشخصية اللازمة للجهات الرسمية في المطارات.
وتم تصميم الجواز بمواصفات عالمية عالية، تسهم في تعزيز مستوى الحماية الأمنية للبيانات والصور الشخصية لحامل الجواز.

4 مميزات لجواز السفر الإلكتروني

ويتضمن الجواز السعودي الإلكتروني عدة مميزات أبرزها:
1- شريحة إلكترونية تحتوي بيانات مشفرة لحماية بيانات حامل الجواز.
2- مصمم بأعلى المواصفات الأمنية الحديثة.
3- خاصية التحقق الآلي عبر البوابات الذكية في المنافذ الدولية حول العالم.
4- متوافق مع متطلبات منظمة الطيران المدني.

طريقة استخراج جواز السفر الإلكتروني عبر أبشر 1445


1ـ الدخول إلى موقع أبشر الإلكتروني.
2ـ النقر على أيقونة “خدمة إصدار جواز سفر”.
3ـ اختيار أيقونة “كافة الأفراد المشاركين بالجواز من خلال النظام”.
4ـ إدخال الاسم الشخصي والمستفيد.
5ـ إضافة جميع الوثائق والبيانات المطلوبة عبر الموقع، مثل الصورة الشخصية والألقاب والأسماء باللغة الإنجليزية.
6ـ إدخال المدينة التي ينتمي إليها المتقدم.
7ـ دفع رسوم استخراج جواز السفر الجديد والتي تبلغ خمسة عشر ريالًا.

متطلبات إصدار جواز سفر جديد

يتعين على المواطن الراغب في استخراج جواز سفر جديد:
ـ أن لا يكون لديه جواز سفر سابق.
ـ يتم دفع رسوم الخدمة عبر خدمة سداد الإلكترونية.
ـ يجب تسديد جميع المخالفات المرورية المستحقة في حال وجودها.
ـ يتطلب وجود بصمة وصورة ملونة وواضحة للمواطن أو المواطنة المتقدم/ة للاستخراج.
ـ يجب ألا يكون المتقدم مرافقًا لأحد بجواز سفر آخر.
ـ يتعين دفع رسوم الخدمة والتي تبلغ 300 ريال لصالح جواز صالح لخمس سنوات، و600 ريال لجواز صالح لعشر سنوات.
ـ يجب أن يكون المتقدم داخل المملكة عند تقديم طلب استخراج الجواز الجديد.

اقرأ أيضا

عاجل.. تنبيه مهم من الصندوق العقاري للمستفيدين بشأن الحصول على خصومات

مدينة الملك سعود الطبية تعلن عن وظائف شاغرة

الخدمات الأرضية تعلن عن فتح التوظيف بمطارات المملكة

كل التفاصيل.. أهم الأسئلة حول منتج إدخار الأفراد الجديد "صح"

عاجل.. خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية.. الرسوم والإجراءات

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

ابشر 3:03 م الخميس، 01 فبراير 2024

عاجل.. أبشر توضح الإجراءات المطلوبة لاستخراج إقامة بدل فاقد لأحد العمال

الجواز الجوازات أبشر 5:51 ص الأربعاء، 31 يناير 2024

عاجل.. جددتُ الجواز ودفعت الرسوم ولا أعرف شيئًا للآن.. بماذا ردت "الجوازات"؟

ابشر 9:15 ص الأربعاء، 17 يناير 2024

عاجل.. خطوات تفعيل الهوية الوطنية بعد استلامها من الناقل البريدي عبر أبشر

بطاقة الهوية الوطنية - ابشر - الاحوال المدنية 4:30 م الإثنين، 15 يناير 2024

خطوات تفعيل بطاقة الهوية الوطنية بعد تسلّمها من سبل

اقرأ أيضا

رابت - الراتب - ريال -
4:25 م الخميس، 01 فبراير 2024

بشرى سارة.. إيداع معاش مستفيدي نظام التأمينات الاجتماعية اليوم

الخدمات الطبية بوزارة الداخلية - حساب المواطن - الحج - الصحة
3:35 م الخميس، 01 فبراير 2024

كيفية حذف الدخل وإضافة ساند في حساب المواطن

ابشر
3:03 م الخميس، 01 فبراير 2024

عاجل.. أبشر توضح الإجراءات المطلوبة لاستخراج إقامة بدل فاقد لأحد العمال

ec20161120_1
2:05 م الخميس، 01 فبراير 2024

"أمانة الشرقية" تطرح وظائف هندسية شاغرة عبر منصة "جدارات"

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

حساب المواطن - التسجيل
12:54 م الجمعة، 02 فبراير 2024

عاجل.. قبل أيام من إيداع حساب المواطن.. توضيح مهم بخصوص الدعم الإضافي

منتزه الحبلة
12:44 م الجمعة، 02 فبراير 2024

لوحة طبيعية خلابة من صنع الخالق.. نزهتك اليوم في منتزه الحبلة بأبها وهذه أفضل الأنشطة

جواز السفر 1
11:55 ص الجمعة، 02 فبراير 2024

عاجل.. الجوازات توضح خطوات إصدار جواز سفر إلكتروني لطفل عمره 3 سنوات

الحمامة الجاسوسة
11:08 ص الجمعة، 02 فبراير 2024

الإفراج عن "الحمامة الجاسوسة" في الهند!

حساب المواطن
10:32 ص الجمعة، 02 فبراير 2024

عاجل.. كيف أحذف الدخل وأضيف "ساند" في حساب المواطن؟

أمطار المملكة
9:24 ص الجمعة، 02 فبراير 2024

عاجل.. انخفاض درجات الحرارة على معظم المناطق وأمطار بجازان وعسير