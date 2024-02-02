عاجل.. الجوازات توضح خطوات إصدار جواز سفر إلكتروني لطفل عمره 3 سنوات

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حددت المديرية العامة للجوازات خطوات إصدار جواز السفر الإلكتروني للتابعين.

وقالت الجوازات، عبر حسابها الرسمي في منصة "إكس"، ردًا على سؤال مغرد قال فيه: "كيف أصدر جواز سفر لطفل عمره 3 سنوات مع العلم في أبشر رفضوا؟". اضافة اعلان





9 خطوات لإصدار جواز السفر الإلكتروني للتابعين



جواز السفر



4 مميزات لجواز السفر الإلكتروني



طريقة استخراج جواز السفر الإلكتروني عبر أبشر 1445







متطلبات إصدار جواز سفر جديد



وأوضحت الجوازات خطوات إصدار الجواز السعودي الإلكتروني للتابعين كالتالي:1- خدمة أفراد الأسرة.2- خدمة إصدار الجواز الإلكتروني لأفراد الأسرة.3- طلب إصدار جواز شخصي.4- اختيار فرد الأسرة.5- تحميل الصورة.6- الموافقة على الصورة والاسم المترجم والشروط والأحكام.7- اختيار عنوان التوصيل.8- سداد رسوم التوصيل.9- تأكيد الطلب لعملية الإصدار.يُمثل جواز السفر الجديد، وثيقة رسمية إلكترونية تم تطويرها لخدمة المواطنين، ويحتوي على شريحة إلكترونية تحمل جميع البيانات الشخصية اللازمة للجهات الرسمية في المطارات.وتم تصميم الجواز بمواصفات عالمية عالية، تسهم في تعزيز مستوى الحماية الأمنية للبيانات والصور الشخصية لحامل الجواز.ويتضمن الجواز السعودي الإلكتروني عدة مميزات أبرزها:1- شريحة إلكترونية تحتوي بيانات مشفرة لحماية بيانات حامل الجواز.2- مصمم بأعلى المواصفات الأمنية الحديثة.3- خاصية التحقق الآلي عبر البوابات الذكية في المنافذ الدولية حول العالم.4- متوافق مع متطلبات منظمة الطيران المدني.1ـ الدخول إلى موقع أبشر الإلكتروني.2ـ النقر على أيقونة “خدمة إصدار جواز سفر”.3ـ اختيار أيقونة “كافة الأفراد المشاركين بالجواز من خلال النظام”.4ـ إدخال الاسم الشخصي والمستفيد.5ـ إضافة جميع الوثائق والبيانات المطلوبة عبر الموقع، مثل الصورة الشخصية والألقاب والأسماء باللغة الإنجليزية.6ـ إدخال المدينة التي ينتمي إليها المتقدم.7ـ دفع رسوم استخراج جواز السفر الجديد والتي تبلغ خمسة عشر ريالًا.يتعين على المواطن الراغب في استخراج جواز سفر جديد:ـ أن لا يكون لديه جواز سفر سابق.ـ يتم دفع رسوم الخدمة عبر خدمة سداد الإلكترونية.ـ يجب تسديد جميع المخالفات المرورية المستحقة في حال وجودها.ـ يتطلب وجود بصمة وصورة ملونة وواضحة للمواطن أو المواطنة المتقدم/ة للاستخراج.ـ يجب ألا يكون المتقدم مرافقًا لأحد بجواز سفر آخر.ـ يتعين دفع رسوم الخدمة والتي تبلغ 300 ريال لصالح جواز صالح لخمس سنوات، و600 ريال لجواز صالح لعشر سنوات.ـ يجب أن يكون المتقدم داخل المملكة عند تقديم طلب استخراج الجواز الجديد.