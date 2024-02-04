عاجل.. "الجوازات" توضح إجراءات السفر لطفل عمره أقل من سنة

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كشفت المديرية العامة للجوازات، عن إجراءات إصدار جواز السفر للأطفال والتابعين عبر منصة "أبشر.





إجراءات إصدار جواز السفر السعودي الإلكتروني للتابعين اضافة اعلان



ما خطوات السفر لطفل عمره أقل من سنة؟



الشروط والمتطلبات



وأوضحت أن هذه الخدمة تتيح للمواطنين إصدار جواز السفر للتابعين لمن أعمارهم أقل من 15 سنة من خلال منصة أبشر أفراد.1 - ادخل على منصة أبشر.2 - اختر (أبشر أفراد).3 - سجل الدخول باستخدام اسم المستخدم أو رقم الهوية وكلمة المرور على منصة أبشر أفراد.4 - سيتم إرسال رسالة نصية لرقم الجوال المسجل بأبشر، يتم إدخاله في النافذة التالية.5 - ادخل على الصفحة الرئيسة لخدمات أبشر.6 - ادخل إلى صفحة الجوازات، ثم (إصدار جواز لمن هم دون 15 سنة).7 - اختر (التالي)، وحدد أفراد العائلة المراد إصدار الجواز له، مع مراعاة الشروط الموضحة قبل تنفيذ العملية.8 - أكمل تعبئة البيانات واختر (التالي).9 - أكمل البيانات، وأرفق الصورة الشخصية لصاحب الجواز، ووافق على الشروط والأحكام، ثم اختر (التالي) لإكمال عملية الإصدار.10 - تم إرسال طلبك لإصدار الجواز بنجاح، وسيكون الطلب تحت المعالجة ليتم التأكد من صحة البيانات.جاء ذلك خلال ردها على سؤال أحد المستفيدين حول إجراءات السفر لطفل عمره أقل من سنة، مبينة أنها متاحة عبر هذه الشروط:1 - سداد الرسوم المستحقة.2 - أن يكون حاصلاً على الهوية الوطنية.3 - تسديد المخالفات المرورية، إن وجدت.