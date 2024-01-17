عاجل.. الجوازات تكشف إمكانية الاكتفاء بصك الحضانة لسفر الطفلة لدولة آسيوية

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تفاعلت الإدارة العامة للجوازات مع سؤال أحد المستفيدين بشأن وجود صك حضانة على طفلة ومدى إمكانية سفرها لدولة آسيوية.





هل يمكن سفر الطفلة بصك الحضانة فقط؟ اضافة اعلان



السفر لدول الخليج



الحصول على تأشيرة دخول لأصحاب "الشنغن"



تسهيلات لحاملي تأشيرة شنغن



تأشيرة صالحة لأداء العمرة أو السياحة



قال المستفيد: "عند إحدى قريباتي صك حضانة على ابنتها التي عمرها ٦ سنوات وعندهم سفر خارج المملكة لدولة آسيوية هل بالإمكان السفر بها بدون أبشر والدها، وهل يكفي الصك أخبرونا".أضافت الجوازات: "في حال وجود صك حضانة، يمكن للحاضن حجز موعد ومراجعة إدارة الجوازات لإصدار أو تجديد جواز السفر للمحضون وإصدار تصريح سفر إلكتروني له، وتشمل ذلك صكوك الحضانة القديمة الصادرة قبل التعديلات الجديدة للائحة، التي تتضمن عبارة (عدم السفر بالمحضون)".في وقت سابق، أكد المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة للجوازات الرائد ناصر العتيبي، أن السفر إلى دول الخليج يتطلب وثيقة سفر لا تقل مدة صلاحيتها عن 3 أشهر.وأضاف الرائد ناصر العتيبي، لقناة “الإخبارية”، أن سجل الأسرة وثيقة إثبات للتابعين داخل المملكة فقط”.وأوضح متحدث الجوازات الرائد ناصر العتيبي: “دعمنا منفذ سلوى بالكوادر البشرية المؤهلة والتقنيات الحديثة لإنهاء إجراءات المسافرين بسرعة وسهولة”.وفي وقت سابق، أكدت المديرية العامة للجوازات على أن نوع تأشيرة الشنغن (دخول فردي أو دخول متعدد) لا يؤثر على التقديم للتأشيرة عند الوصول في حال تم استيفاء جميع الشروط.جاء ذلك على صفحة الجوازات الرسمية في "إكس" ردا على استفسار مواطن جاء فيه: "لدى تأشيره شنغن سنجل ساريه حتى ٢٦/١/٢٠٢٤ وأريد أن أصطحب أمى وزوجتي وأولادى الى المملكة.وأضاف: أود الحصول على تأشيره عند القدوم ولكن اخبرونى بمطار القاهره أن التأشيره يجب أن تكون متعدده وأن السنجل لا تصلح للحصول على تأشيره، هل هذا صحيح؟وجددت الهيئة السعودية للسياحة ترحيبها بكل من يرغب في زيارة المملكة؛ مؤكدة على أهمية ما أعلنته وزارة السياحة من تسهيلات جديدة.وحددت الوزارة أصحاب الإقامة الدائمة في إحدى دول الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة الأميركية، وحاملي تأشيرة شنغن، من الحصول على التأشيرة الإلكترونية من خلال موقع وزارة الخارجية.ويمكنهم الحصول على التاشيرة سواء لأداء العمرة خارج موسم الحج، أو السياحة أو حضور الفعاليات والمعارض والمؤتمرات، وهي تسهيلات جديدة، تُضاف إلى التسهيلات المقدمة مسبقاً لنفس الفئات.ويأتي هذا الإعلان كتأكيد على جهود منظومة السياحة السعودية، وشركائها من الجهات الحكومية؛ لتقديم المزيد من التسهيلات للمسافرين القادمين إلى المملكة.