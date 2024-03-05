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عاجل.. "الجوازات": إسقاط العمالة المنزلية في تلك الحالة

تاشيرة خروج - الغاء تاشيرة خروج - مقيم - الجوازات
الجوازات
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كشفت المديرية العامة للجوازات، عن مصير العاملة المنزلية في حال خرجت من المملكة ولم تعد وانتهت تأشيرتها. 
وقالت ردًا على استفسار لأحد المتابعين عبر منصة "إكس": "يتم إسقاط العمالة المنزلية آليًا بخرج ولم يعد بعد مرور ٦ أشهر من انتهاء صلاحية سريان التأشيرة أو بالتواصل من خلال خدمة "تواصل" عبر منصة أبشر للخدمات الإلكترونية بعد ٣٠ يومًا من انتهاء صلاحية سريان التأشيرة لنتمكن من خدمتك".اضافة اعلان


هروب العمالة المنزلية

ومع اقتراب شهر رمضان المبارك، يتزايد الإقبال على الاستعانة بالعمالة المنزلية في كثير من البيوت بالمملكة، حيث تزداد الأعباء المنزلية خلال شهر الصيام. 
لكن البعض قد يقع ضحية لمعدومي الضمير الذين يسلبون أموالهم من خلال الإعلانات الوهمية عبر منصات التواصل الاجتماعي. فضلاً عن عمليات الهروب المتزايدة خلال هذا الوقت من العام.

منصةَ مساند

بدورها، أطلقت وزارةَ الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، منصةَ "مساند" كأحد المبادرات لتطوير قطاع الاستقدام في المملكة.
وتوفر المنصة خدمات متعددة لتحسين وتسهيل رحلة الاستقدام، وحلّ الشكاوى والخلافات التي قد تحدث بين أطراف التعاقد، إضافةً إلى ضمان حقوقهم.

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