عاجل.. التقديم ينتهي اليوم.. أكثر من 100 تخصص برواتب تنافسية في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

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أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بدء التقديم في برنامج (فني النظارات) المنتهي بالتوظيف، الذي تطلقه الأكاديمية الصحية بالتعاون مع عدد من الشركاء في القطاع الخاص، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه. اضافة اعلان



التخصصات المطلوبة + الرواتب + أماكن العمل:

من هو فني نظارات:

الشروط:

ماهي مهامه:

التفاصيل:

موعد التقديم:

طريقة التقديم:

- يكمن دور فني نظارات في التعامل مع السلع البصرية المختلفة ، ومساعدة العميل في اختيار الإطارات بما يتناسب مع وجهه وقياساته، وضبط إطار العدسات والتحقق من دقتها ومهام أخرى تتضمن بيع وتسويق السلع البصرية للعملاء.1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.2- شهادة بكالوريوس في أي تخصص.3- أي شروط أخرى تضعها جهة التوظيف.4- الحصول على الدرجة المطلوبة من اختبار اللغة الإنجليزية المعتمد 52 STEP.5- ليس على رأس العمل.1- التوصية بعدسات محددة، وإطارات تناسب احتياجات العميل.2- بيع البضائع مثل العدسات اللاصقة والنظارات الطبية والشمسية وغيرها.3- القيام بتعليم العملاء كيفية ارتداء النظارات الطبية والعناية بها.4- طلب وشراء الإطارات والعدسات.5- طلب اللوازم الطبية أو المعدات.6- الحصول على سجل العميل، والتحقق من الوصفة الطبية.7- إصلاح الإطارات.8- القيام بالواجبات الإدارية مثل تتبع المخزون والمبيعات، وتقديم معلومات تأمين المريض.9- ترتيب معروضات البضائع البصرية والمحافظة عليها.- التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1445/07/09هـ الموافق 2024/01/21م وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1445/07/22هـ الموافق 2024/02/03م.- من خلال الرابط التالي: