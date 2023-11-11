عاجل .. التقديم يبدأ خلال ساعات.. أمانة جدة تعلن عن وظائف شاغرة

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أعلنت أمانة محافظة جدة، فتح باب التقديم للمواطنين الحاصلين على الدرجات
العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين
العام (الوظائف الهندسية) الراغبين في التقدم عليها من خلال منظومة المنصة الوطنية
الموحدة للتوظيف، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
آلية التقديم من قبل (المتقدمين المتقدمات):1- الدخول على نظام المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف والتأكد
من صحة البيانات وفي حالة وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض ليتسنى دراسته من قبل
المختصين في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وفي حال صحة البيانات يتم
الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية.
2- تحديد الرغبة في الدخول للإعلان من خلال التأشير في المربع المخصص لذلك في الطلب.
3- يتم تحديد الرغبات المكانية حسب ترتيب أولويتها لدى (المتقدم له) من خلال الاختيار من بين الوظائف المعلنة حسب مقراتها ومن ثم حفظ الطلب.
المرتبة:- المرتبة (السابعة).
الشروط:- خريجي وخريجات الدرجة الجامعية (درجة البكالوريوس).
- خريجي وخريجات المعاهد التخصصية والدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها.
- الأولوية في الترشيح للتخصصات الغير تربوية ومن ثم للتربوية.
- يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.
- يشترط أن يكون سبق له / لها حضور الاختبار المهني المحدد للجامعيين (الرجال / النساء) على المرتبة السادسة والسابعة.
- جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية ، وسيتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطاً.
- ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات، أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح.
- الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من (مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية).
الوظائف:- مهندس مدني (10 وظائف - رجال).
- مهندس تخطيط مساعد (وظيفتان - للجنسين).
موعد التقديم:- يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1445/04/28هـ
الموافق 2023/11/12م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1445/05/02هـ الموافق
2023/11/16م.
طريقة التقديم:
- من خلال الرابط التالي:
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