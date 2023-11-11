عاجل .. التقديم يبدأ خلال ساعات.. أمانة جدة تعلن عن وظائف شاغرة

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أعلنت أمانة محافظة جدة، فتح باب التقديم للمواطنين الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الوظائف الهندسية) الراغبين في التقدم عليها من خلال منظومة المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه. اضافة اعلان





آلية التقديم من قبل (المتقدمين المتقدمات):



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