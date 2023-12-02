السبت، 18 جمادى الأولى 1445 ، 02 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. التقديم متاح حاليا وينتهي في هذا الموعد .. وظائف شاغرة بوزارة المالية

وزارة المالية
وزارة المالية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
أعلنت وزارة المالية إطلاق (برنامج زمالة الكفاءات السعودية) بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، عن توافر فرص عمل وتدريب للكفاءات السعودية في مقر المجموعة في واشنطن وعدد من المكاتب التابعة لأعماله حول العالم، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.اضافة اعلان

التخصصات المطلوبة:


- القانون.
- علم الجريمة.
- العدالة الجنائية.
- المالية.
- المحاسبة.
- الإدارة المالية.
- إدارة الأعمال.
- الإدارة العامة.
- إدارة المخاطر.
- علوم الحاسب.
- الاقتصاد.
- السياسة العامة.
- الإحصاء.
- الهندسة المدنية.
- هندسة النقل.
- الرياضيات.
- الصحة العامة.
- العلوم الصحية.
- أو ما يعادلها.

الفرص الشاغرة:


- محلل الامتثال للنزاهة.
- محلل قانوني.
- محلل أبحاث النوع الاجتماعي.
- محلل البنية التحتية (النقل).
- محلل مالي.
- محلل استثمار.
- محلل عمليات.
- محلل إدارة المعرفة والاتصالات.
- محلل استقصائي.

وشهدت دفعات البرنامج السابقة استقطابا للكفاءات السعودية الشابة، بهدف بناء مهاراتهم في المجالات الفنية ذات الأهمية للتنمية المستدامة، إضافةً إلى زيادة تمثيل المملكة في مجموعة البنك الدولي.

ويقدم البرنامج فرصا فريدة للكفاءات المؤهلة، ممن لديهم شغف للعمل في مجال التنمية الدولية، من خلال المشاركة في إيجاد حلول للتحديات التنموية الأكثر إلحاحًا في العالم، بالإضافة إلى العمل في مجالات التنمية المتعددة كتقديم المشورة بشأن السياسات والاستراتيجيات، وتحديد وإعداد وتقييم والإشراف على المشاريع التنموية.
ويتيح البرنامج الذي يأتي استمراراً للجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة المالية من خلال مكتب المملكة لدى مجموعة البنك الدولي للكفاءات المؤهلة فرصة العمل مع الحكومات، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، وغيرها من الجهات في الدول النامية حول العالم.

موعد التقديم:


- التقديم مُتاح حالياً وينتهي التقديم يوم الأحد بتاريخ 1445/05/26هـ الموافق 2023/12/10م.

طريقة التقديم:


- من خلال الرابط التالي:
اضغط هنا

اقرأ أيضا

تطبيق-توكلنا-السعودية
10:54 ص السبت، 02 ديسمبر 2023

بهذه الخطوات.. يمكنك التبرع بالأعضاء عبر توكلنا

حساب المواطن - التسجيل
1:28 ص السبت، 02 ديسمبر 2023

عاجل.. خطوات الاعتراض على أهلية حساب المواطن

شقق سكنية مباعة
12:30 ص السبت، 02 ديسمبر 2023

عاجل.. هل يمكن للشاب العسكري غير المتزوج الاستفادة من برامج الدعم السكني؟

حساب المواطن - ريال
9:24 م الجمعة، 01 ديسمبر 2023

تحذير عاجل من حساب المواطن للبنوك قبل أيام من صرف دفعة ديسمبر

اقرأ أيضا

لطلاب الثانوية.. رابط التسجيل في برنامج قيادة قطار المشاعر المقدسة

إقامة وتذاكر طيران.. الإعلان عن وظائف شاغرة بمستشفى الملك فيصل في عدة مدن

عاجل.. خطوة بخطوة.. طريقة الاعتراض على أهلية الضمان الاجتماعي

خطيب الجمعة من المسجد النبوي: شأن المسلم أن يشعر بآلام الموجوعين

عاجل.. معرفة قيمة مبلغ الاستحقاق الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي 1445

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

F_tXCoZXAAAz-PQ 10:01 م الجمعة، 24 نوفمبر 2023

موعد التقديم.. "المالية" تُعلن عن فرص توظيف للخريجين

وزارة المالية 1:00 ص الإثنين، 13 نوفمبر 2023

عاجل.. التقديم بدأ الآن.. وزارة المالية تعلن عن فرص تدريب وتوظيف

أمانة جدة 1:59 ص الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

أمانة جدة تعلن عن 12 وظيفة عبر منصة جدارات

شركة نقل وتقنيات المياه 10:20 م الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

مؤسسة حكومية.. وظائف شاغرة في شركة نقل وتقنيات المياه بالرياض

اقرأ أيضا

حساب المواطن
12:25 م الجمعة، 01 ديسمبر 2023

عاجل.. حساب المواطن يوضح خطوات تقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية

حافز الاستدامة
3:00 ص الجمعة، 01 ديسمبر 2023

عاجل.. للحصول على مكافأة مالية.. الشروط المطلوبة للتسجيل في حافز الاستدامة

حساب المواطن
10:59 م الخميس، 30 نوفمبر 2023

موظفة مستقلة تريد تسجيل أمها المتزوجة في حساب المواطن.. ماذا تفعل؟

الضمان الاجتماعي المطور
10:00 م الخميس، 30 نوفمبر 2023

عاجل.. برقم الهوية.. 10 خطوات للاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور 1445

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

الدفاع-المدني
1:04 م السبت، 02 ديسمبر 2023

على معظم مناطق المملكة.. تحذير عاجل من الدفاع المدني

وزارة المالية
12:16 م السبت، 02 ديسمبر 2023

عاجل.. التقديم متاح حاليا وينتهي في هذا الموعد .. وظائف شاغرة بوزارة المالية

علوم الطيران
11:08 ص السبت، 02 ديسمبر 2023

عاجل.. التقديم من الغد.. بدء التسجيل بالمسارين العسكري و المدني لحملة الثانوية بكلية علوم الطيران

تطبيق-توكلنا-السعودية
10:54 ص السبت، 02 ديسمبر 2023

بهذه الخطوات.. يمكنك التبرع بالأعضاء عبر توكلنا

مجلس الشورى
10:10 ص السبت، 02 ديسمبر 2023

عاجل.. أوامر سامية.. تصويت على خطط التوظيف وإشغال الوظائف بمجلس الشورى

شاحنة
9:28 ص السبت، 02 ديسمبر 2023

فيديو متداول يوثق مشهدا مروعا لانقلاب شاحنة في عقبة ضلع بعسير