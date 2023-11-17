الجمعة، 03 جمادى الأولى 1445 ، 17 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. التقديم متاح حاليا.. عشرات الوظائف بشركة التصنيع الوطنية

شركة التصنيع الوطنية
شركة التصنيع الوطنية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
أعلنت شركة التصنيع الوطنية عن توفر 31 وظيفة إدارية وفنية وهندسية لحملة (الدبلوم، البكالوريوس، الماجستير) في كل من (الرياض، الجبيل، الدمام، حائل، جازان، ينبع) حسب المسميات والتخصصات التالية:اضافة اعلان

الوظائف المتاحة:
 
- مندوب مبيعات
- فني ميكانيكي
- كهربائي
- رئيس قسم المبيعات
- أخصائي ثالث
- مهندس ثاني
- مهندس ثالث
- مهندس أول عمليات
- مهندس تخطيط أعمال
- أخصائي مسؤول نظام التكنولوجيا التشغيلية
- أخصائي إدارة المواد
- مشرف أول
- مهندس أجهزة
- مهندس عمليات البوليمر
- ووظائف أخرى
 
التخصصات المطلوبة:
 
- إدارة الأعمال
- الإدارة العامة
- إدارة سلاسل الإمداد
- الخدمات اللوجستية
- الدعم الفني
- الكيمياء
- الميكانيكا
- علم المواد
- علم المعادن
- علوم الحاسب
- التقنية
- الصيانة
- تقنية المعلومات
- هندسة الأجهزة والتحكم
- الهندسة الكيميائية
- الهندسة الكهربائية
- الهندسة الميكانيكية
- هندسة الجودة
- الهندسة
- أو مايعادلهم
 
المؤهلات المطلوبة:

- الدبلوم
- البكالوريوس
- الماجستير
 
نبذة عن الشركة:
 
شركة التصنيع الوطنية شركة بتروكيماويات سعودية كبرى تأسست سنة 1405هـ الموافق 1985م وتمتلك حصصاً في مجموعة واسعة من المشاريع مثل المواد الكيميائية والبلاستيك والهندسة وخدمات صناعية أخرى، وهي ثاني أكبر شركة صناعية في المملكة العربية السعودية، وثاني أكبر منتج لأكسيد التيتانيوم في العالم.
 
طريقة التقديم:
 
التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وقراءة الشروط وتعبئة الطلب من خلال الرابط التالي: "اضغط هنا".




اقرأ أيضا

حساب المواطن
10:32 م الخميس، 16 نوفمبر 2023

كان مستقلا في حساب المواطن وأضيف كتابع للأم.. هل يؤثر ذلك على استحقاق الدعم؟

جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية
9:02 م الخميس، 16 نوفمبر 2023

جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

وزارة الخارجية السعودية 2
8:05 م الخميس، 16 نوفمبر 2023

عاجل.. بمزايا مالية مجزية.. وزارة الخارجية تعلن عن وظائف تعاقدية

حساب المواطن
2:32 م الخميس، 16 نوفمبر 2023

تنويه مهم من حساب المواطن بخصوص أهلية دفعة ديسمبر

اقرأ أيضا

للدبلوم فأعلى.. وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية

تنبيه عاجل من حساب المواطن بخصوص الدعم الإضافي في دفعة نوفمبر

عاجل.. بعد زواجها.. كيف تضيف أولادها من زوجها السابق في حساب المواطن؟

الجامعة الإسلامية تعلن عن وظائف صحية عن طريق المسابقة الوظيفية

حساب المواطن يوجه بعدم إضافة الزوج في هذه الحالة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

مستشفى قوى الأمن 8:58 م الإثنين، 23 أكتوبر 2023

مستشفى قوى الأمن يعلن عن وظائف شاغرة في الرياض

stc 2:25 ص الإثنين، 23 أكتوبر 2023

الاتصالات السعودية تعلن عن وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس

وزارة الاقتصاد والتخطيط 8:28 م الأحد، 22 أكتوبر 2023

وزارة الاقتصاد والتخطيط تعلن عن وظائف لحملة البكالوريوس فأعلى

وزارة الطاقة 1:16 ص الأحد، 22 أكتوبر 2023

وزارة الطاقة تعلن عن 62 وظيفة شاغرة في مختلف المناطق

اقرأ أيضا

حساب المواطن - ريال
6:20 م الأربعاء، 15 نوفمبر 2023

هل الحد المانع ثابت أم يختلف من أسرة لأخرى؟ توضيح مهم من حساب المواطن

مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون
5:51 م الأربعاء، 15 نوفمبر 2023

للعمل بالرياض.. مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون يعلن عن وظائف شاغرة

جواز السفر الجديد
5:31 م الأربعاء، 15 نوفمبر 2023

هل يمكن السفر للكويت بالهوية الوطنية؟.. الجوازات توضح وتشترط أمرا مهما

هيئة الزكاة
5:27 م الأربعاء، 15 نوفمبر 2023

وظائف بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك في عدة تخصصات

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

صلاة الجمعة من المسجد الحرام
1:06 ص الجمعة، 17 نوفمبر 2023

الجمعة 3 جمادى الأولى.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة

شركة التصنيع الوطنية
1:01 ص الجمعة، 17 نوفمبر 2023

عاجل.. التقديم متاح حاليا.. عشرات الوظائف بشركة التصنيع الوطنية

الجوازات
12:02 ص الجمعة، 17 نوفمبر 2023

تنويه مهم بشأن منع المواطنين من السفر بسبب المخالفات المرورية؟

الدفاع-المدني
12:00 ص الجمعة، 17 نوفمبر 2023

عاجل.. سقوط أجزاء من تكسيات واجهة مبنى بحي الخليج.. و"مدني الرياض" يباشر

أهم 10
10:00 م الخميس، 16 نوفمبر 2023

عاجل.. أهم 10.. نتائج الفصل الدراسي الأول وتنبيه التعليم وتراجع أسعار السيارات بالمملكة

F-99AtzXkAAyz1f
9:34 م الخميس، 16 نوفمبر 2023

الأحوال المدنية: 4 خطوات للتقديم على خدمة شهيد الواجب