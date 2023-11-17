عاجل.. التقديم متاح حاليا.. عشرات الوظائف بشركة التصنيع الوطنية

أ أ

أعلنت شركة التصنيع الوطنية عن توفر 31 وظيفة إدارية وفنية وهندسية لحملة (الدبلوم، البكالوريوس، الماجستير) في كل من (الرياض، الجبيل، الدمام، حائل، جازان، ينبع) حسب المسميات والتخصصات التالية: اضافة اعلان



الوظائف المتاحة:



- مندوب مبيعات

- فني ميكانيكي

- كهربائي

- رئيس قسم المبيعات

- أخصائي ثالث

- مهندس ثاني

- مهندس ثالث

- مهندس أول عمليات

- مهندس تخطيط أعمال

- أخصائي مسؤول نظام التكنولوجيا التشغيلية

- أخصائي إدارة المواد

- مشرف أول

- مهندس أجهزة

- مهندس عمليات البوليمر

- ووظائف أخرى



التخصصات المطلوبة:



- إدارة الأعمال

- الإدارة العامة

- إدارة سلاسل الإمداد

- الخدمات اللوجستية

- الدعم الفني

- الكيمياء

- الميكانيكا

- علم المواد

- علم المعادن

- علوم الحاسب

- التقنية

- الصيانة

- تقنية المعلومات

- هندسة الأجهزة والتحكم

- الهندسة الكيميائية

- الهندسة الكهربائية

- الهندسة الميكانيكية

- هندسة الجودة

- الهندسة

- أو مايعادلهم



المؤهلات المطلوبة:



- الدبلوم

- البكالوريوس

- الماجستير



نبذة عن الشركة:



شركة التصنيع الوطنية شركة بتروكيماويات سعودية كبرى تأسست سنة 1405هـ الموافق 1985م وتمتلك حصصاً في مجموعة واسعة من المشاريع مثل المواد الكيميائية والبلاستيك والهندسة وخدمات صناعية أخرى، وهي ثاني أكبر شركة صناعية في المملكة العربية السعودية، وثاني أكبر منتج لأكسيد التيتانيوم في العالم.



طريقة التقديم:



التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وقراءة الشروط وتعبئة الطلب من خلال الرابط التالي: "اضغط هنا".









