عاجل.. التقديم متاح الآن براتب 7 آلاف ريال.. الأكاديمية الوطنية للبناء تعلن عن برامج دبلوم مبتدئة بالتوظيف

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أعلنت الأكاديمية الوطنية للبناء عن فتح باب القبول للالتحاق في برامج الدبلوم المبتدئة بالتوظيف الفوري في قطاع المقاولات والبناء برواتب (7,000) بعد التخرج على النحو التالي:





البرامج:



الشروط:





المميزات:



نبذة عن الأكاديمية:

طريقة التقديم:

