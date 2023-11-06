عاجل.. "التعليم" تحدد موعد صرف مكافأة نوفمبر للطلاب وخطوات الاستعلام

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حددت وزارة التعليم، موعد صرف مكافأة طلاب المدارس من خلال نظام نور.

ومن المقرر أن يتم صرف المكافأة لهذا الشهر يوم الاثنين 27 نوفمبر 2023، بحسب الجدول الذي يتضمن توقيت صرف المكافـآت. اضافة اعلان





شروط استحقاق المكافأة للطلاب



خطوات الاستعلام



الإجراءات والتعليمات ما بعد التقديم على الخدمة

