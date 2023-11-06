عاجل.. "التعليم" تحدد موعد صرف مكافأة نوفمبر للطلاب وخطوات الاستعلام

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حددت وزارة التعليم، موعد صرف مكافأة طلاب المدارس من خلال نظام نور.
ومن المقرر أن يتم صرف المكافأة لهذا الشهر يوم الاثنين 27 نوفمبر 2023، بحسب الجدول الذي يتضمن توقيت صرف المكافـآت.
شروط استحقاق المكافأة للطلاب يجب أن تتوافر الشروط التالية لاستحقاق الطالب المكافأة:
-الجنسية: أن يكون الطالب سعودي الجنسية.
-التسجيل: أن يكون الطالب مسجلًا في إحدى المدارس الخاصة بالتعليم العام في المملكة أو إحدى الجامعات الحكومية أو الأهلية.
-الحضور المستمر: يجب على الطالب أن يكون ملتزمًا بالحضور باستمرار سواء في المدرسة أو في الجامعة.
-عدم استلام مكافأة من جهات أخرى: الطالب لا يجب أن يكون قد حصل بالفعل على مكافأة من إحدى الجهات الأخرى.
خطوات الاستعلام 1- تسجيل الدخول على نظام نور من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
2- المكافآت والإعانات.
3- عرض مسيرات المكافآت.
4- إدخال بيانات الطالب.
5- الضغط على زر "ابحث".
الإجراءات والتعليمات ما بعد التقديم على الخدمة1- البحث بالسجل المدني للطالب.
2- تحديد الشهر وعرض التقرير.
3- وهناك بحث بمعايير أخرى كالصف والشهر.
4- يظهر تقرير مفصل بجميع البيانات البنكية والمالية.
5- تصدير على هيئة ملف أكسل.