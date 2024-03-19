عاجل.. التحقق من البيانات في حساب المواطن.. متى يتم شهريًا؟

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أعلن حساب المواطن، أنه يتم التحقق من البيانات بشكل شهري لتقدير مدى استحقاق الدعم من عدمه.





التحقق من بيانات حساب المواطن



يتم التحقق من البيانات بشكل دوري ويتم صرف مبلغ الاستحقاق بناءً على البيانات التي يتم التحقق منها دوريًا لكل دفعة، وفي حال طرأ أي تغيير على بيانات الدخل سيتم التحقق منها ودراسة استحقاقك مرة أخرى، ولمعرفة قيمة الاستحقاق يمكنك استخدام حاسبة الدعم ⁦ https://t.co/XGVelVLg1z March 18, 2024

وقال البرنامج ردًا على استفسار لأحد المتابعين: "يتم التحقق من البيانات بشكل دوري، ويتم صرف مبلغ الاستحقاق بناءً على البيانات التي يتم التحقق منها دوريًا لكل دفعة".وأضاف: "وفي حال طرأ أي تغيير على بيانات الدخل سيتم التحقق منها ودراسة استحقاقك مرة اخرى، ولمعرفة قيمة الاستحقاق يمكنك استخدام حاسبة الدعم (من هنا ).وأشار البرنامج إلى أنه "يتم التحقق من البيانات في موعد آخره 10 من كل شهر ميلادي، وبناءً عليه يتم دراسة أهلية واستحقاق الشهر الذي يليه".

يتم التحقق من البيانات في موعد آخره 10 من كل شهر ميلادي وبناءً عليه يتم دراسة أهلية واستحقاق الشهر الذي يليه، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) March 18, 2024

أهلية حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن

