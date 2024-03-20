عاجل.. التأمينات توضح آلية توزيع معاش التقاعد آليا على الورثة

أ أ

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات، آلية وطريقة توزيع معاش التقاعد آليا على المستحقين والمستفيدين من الورثة.

جاء ذلك في رد من التأمينات، على سؤال مستفيدة قالت فيه : "أختي توظفت وظيفة قطاع خاص ونحن مستفيدون ورثة معاش تقاعدي هل يُضاف نصيبها لبقية الأفراد أم يتم استقطاعه؟".



توزيع معاش التقاعد على الورثة



وأجابت التأمنيات، بقولها: "حياك الله.. يتم توزيع معاش التقاعد المستحق في نظام التأمينات آلياً على الورثة إذا كانوا ثلاثة فأكثر كامل بينهم بالتساوي، وإذا كانوا اثنين يتم استحقاق 75% من المعاش، و إذا كان وريث واحد يستحق 50 % من المعاش، ومرفق لك أفراد العائلة المستحقين لصرف المعاش.

شروط وخطوات إضافة مدة اشتراك بأثر رجعي



إضافة مدد بأثر رجعي



الأوراق المطلوبة لتسجيل مدد بأثر رجعي



غرامة تأخير التسجيل بأثر رجعي



شروط تسجيل مدة سابقة بأثر رجعي

