عاجل.. "التأمينات" ترد على إمكانية تعديل البيانات لغير المواطنين

أ أ

تفاعل حساب العناية بالعملاء التابع للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مع سؤال يقول :" تاريخ التعيين 2020/09/15 م، مسجل في تأمينات 2021/06/02، ويقولو لا يمكن تعديل لغير السعودي حيث ترد المعلومات تلقائياً".



تحديث البيانات غير المواطنين:



توضيح بشأن المستفيدين من نظام تبادل المنافع:



الأسئلة الشائعة حول قرار تعديل نظام تبادل المنافع

ما المقصود بالتحول؟





ما المقصود بالتخصيص؟

ما المقصود بنظام تبادل المنافع؟

من المستفيد من نظام تبادل المنافع؟



ورد الحساب عبر منصة "إكس"، بالقول :" يلزم تحديث بيانات المشتركين الغير سعوديين في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حيث إن تسجيل و استبعاد ونقل المشتركين الغير سعوديين يتم آليا وفق البيانات الواردة الى المؤسسة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية".وفي وقت سابق، أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، توضيحًا بشأن المستفيدين من نظام تبادل المنافع.وأوضحت أنه يستفيد من نظام تبادل المنافع كل مشترك خاضع لنظام التأمينات الاجتماعية، وله مدة اشتراك سابقة خاضعة لنظام التقاعد المدني أو العسكري أو العكس.وأكدت على موقعها، أنه يحق للمشترك طلب ضم مدة اشتراكه السابقة إلى مدة اشتراكه الحالية في النظام الأخير.والتحول هو انتقال خضوع موظفي جهة حكومية من نظام الخدمة المدنية أو أي نظام وظيفي آخر الى نظام العمل، أو انتقال خضوع عمالها من اللائحة الوظيفية المطبقة عليهم إلى لائحة وظيفية أخرى؛ نتيجة لصدور قرار من مجلس الوزراء بالموافقة على التحول.والتخصيص هو انتقال تبعية موظفي وعمال جهة حكومية من القطاع العام إلى القطاع الخاص؛ نتيجة لصدور قرار من مجلس الوزراء بالموافقة على نقل ملكية الأصول، أو قرار من مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص أو اللجنة الإشرافية للقطاع المستهدف بالتخصيص بالموافقة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ بحسب الأحوال.كما أن نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية هو نظام يتيح للمشترك الخاضع لنظام التقاعد المدني أو نظام التقاعد العسكري وله مدة اشتراك سابقة في نظام التأمينات الاجتماعية أو العكس ضم مدة اشتراكه في النظام الأول إلى مدة اشتراكه في النظام الأخير، وذلك للاستفادة من تلك المدد عند تسوية مستحقاته التقاعدية.هو كل مشترك خاضع لنظام التقاعد المدني أو نظام التقاعد العسكري، وله مدد اشتراك سابقة في نظام التأمينات الاجتماعية أو العكس.