عاجل.. التأمينات الاجتماعية توضح خطوات الحصول على صرف تعويض "ساند"

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حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الخطوات
الإلكترونية المطلوبة من المستفيد للحصول على تعويض "ساند" من خلال موقع
التأمينات.
خطوات الحصول على طلب تعويض "ساند"وأوضحت التأمينات عبر صفحة العناية بالعملاء في منصة
"إكس": " أنه
يمكن تقديم طلب ساند عبر حسابك في تأميناتي أفراد، باتباع الخطوات التالية:
- تسجيل الدخول إلى حسابك الشخصي (من هنا).
- اختيار أيقونة (التعطل عن العمل).
- اختيار أيقونة (طلب ساند).
- إدخال رقم الحساب البنكي الآيبان ومن ثم إرسال الطلب.
وبعدها ستظهر رسالة بنجاح تقديم الطلب وفي حال اعتماد الطلب ستصلك رسالة نصية للتأكيد.
حياك الله يمكنك تقديم طلب ساند عبر حسابك في تأميناتي أفراد بإتباع الخطوات التالية: نسعد بخدمتك. pic.twitter.com/mZkMBIZ0nw— العناية بالعملاء (@GosiCare) January 2, 2024
وفي وقت سابق، كشفت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن صرف دعم ساند يتم في بداية كل شهر ميلادي، إلا إذا صادف هذا الموعد إجازة رسمية.
موعد صرف دعم ساند لشهر ينايروأوضحت أن "ساند" هو الدعم المالي الذي
تقدمه الحكومة في المملكة للمستحقين، مؤكدة أن الموعد المحدد لصرف دعم ساند هذا
الشهر جمادى الآخرة هو في بداية يناير الجاري.
شروط الأهلية لبرنامج ساند1 - ألا
يزيد عمر المتقدم عن 60 عامًا، لضمان توجيه الدعم للفئات الأكثر حاجة إليه.
2 - أن يكون المتقدم غير مقيد بعمل آخر أو يتقاضى دخلاً شهريًا ثابتًا.
3 - ألا يكون فصل المتقدم من وظيفته السابقة نتيجة لمخالفات أو أسباب تأديبية.
4 - أداء جميع التدريبات المطلوبة لتحسين مهاراتهم وزيادة فرصهم في العودة لسوق العمل.
5 - تقديم الطلب خلال الثلاثة أشهر الأولى من تاريخ ترك العمل لتوفير الدعم للأشخاص المتأثرين حديثًا بفقدان وظائفهم.
شروط الحصول على دعم ساندوأضافت الهيئة أنه للحصول على دعم ساند، يجب على
المتقدمين تحقيق مجموعة من الشروط الأساسية:
1 - التسجيل في نظام التأمينات الاجتماعية لضمان توثيق هويته.
2 - دفع جميع الاشتراكات المطلوبة لضمان استحقاقهم للدعم.
3 - تقديم طلب للحصول على الدعم وانتظار مرور 90 يومًا لتلقي المستحقات المالية.
خطوات الاستعلام عن أهلية دعم ساندوبينت أنه لتسهيل عملية الاستعلام عن أهلية الحصول على
دعم ساند، يمكن للمتقدمين اتباع الخطوات التالية:
1 - الدخول إلى موقع التأمينات الاجتماعية.
2 - التوجه إلى صفحة الخدمات.
3 - النقر على “التحقق من الأهلية”.
4 - إدخال رقم الهوية ورمز التحقق المرئي.
5 - كتابة رمز التحقق مرة أخرى والنقر على “تحقق”.