عاجل.. الاشتراك في التأمينات الاجتماعية يؤثر على حساب المواطن في هذه الحالة

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أكد حساب المواطن أن اشتراك التابع في التأمينات الاجتماعية يمكن أن يؤثر على قيمة الدعم الذي يشمله بحساب المواطن في حالة واحدة. اضافة اعلان

وقال المركز على صفحته الرسمية في منصة "إكس": "في حال كان اسم التابع مسجلاً لدى التأمينات الاجتماعية لابد أن يتم الإفصاح عن الدخل وسيتم احتسابه من ضمن الدخل، وفي حال كان رب الأسرة مؤهلاً ومستحقًا سيشمله الدعم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن يمكنه استخدام حاسبة الدعم التقديرية".

جاء ذلك ردًا على استفسار من أحد المستفيدين يقول: "السلام عليكم أنا سجلت في التأمينات الاجتماعية هل ممكن تؤثر على حساب المواطن حق زوجي؟".



وعليكم السلام ، في حال كان اسم التابع مسجل لدى التأمينات الإجتماعية لابد ان يتم الإفصاح عن الدخل وسيتم احتسابه من ضمن الدخل، وفي حال كان رب الأسرة مؤهل ومستحق سيشمله الدعم، ولمعرفة قيمة الإستحقاق في حساب المواطن يمكنه إستخدام حاسبة الدعم التقديرية https://t.co/XGVelVLg1z November 28, 2023

حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن



حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.1 – الأسر السعودية.2 – المواطن غير المتزوج.3 – الأفراد المستقلين في سكن خاص كفرد مستقل.4 – الأفراد المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي.5 – الأفراد الحاملين للبطاقات الخاصة بالنقل.6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.8 – زوجة المواطن السعودي.فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدحال البيانات التالية:-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.تسجيل الدخول للموقع:سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.-تغيير كلمة المروريقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.-إدخال البياناتيقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية:بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارة المرفقات.-رفع الوثائق المطلوبةستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".-التأكد ومراجعة البياناتبعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.