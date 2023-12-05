الثلاثاء، 21 جمادى الأولى 1445 ، 05 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. الاشتراك في التأمينات الاجتماعية يؤثر على حساب المواطن في هذه الحالة

حساب المواطن
حساب المواطن
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أكد حساب المواطن أن اشتراك التابع في التأمينات الاجتماعية يمكن أن يؤثر على قيمة الدعم الذي يشمله بحساب المواطن في حالة واحدة.اضافة اعلان
وقال المركز على صفحته الرسمية في منصة "إكس": "في حال كان اسم التابع مسجلاً لدى التأمينات الاجتماعية لابد أن يتم الإفصاح عن الدخل وسيتم احتسابه من ضمن الدخل، وفي حال كان رب الأسرة مؤهلاً ومستحقًا سيشمله الدعم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن يمكنه استخدام حاسبة الدعم التقديرية".
جاء ذلك ردًا على استفسار من أحد المستفيدين يقول: "السلام عليكم أنا سجلت في التأمينات الاجتماعية هل ممكن تؤثر على حساب المواطن حق زوجي؟".


حساب المواطن

حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلين في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملين للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.


خطوات التسجيل في حساب المواطن

فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدحال البيانات التالية:
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية:
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارة المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

"تواصل" تطلق قناة إخبارية عبر واتساب.. اشترك الآن

اقرأ أيضا

الخدمات الطبية بوزارة الداخلية - حساب المواطن - الحج - الصحة
2:00 ص الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

عاجل.. تابع مع زوجته في الضمان الاجتماعي ومستفيد رئيسي بحساب المواطن.. هل يستحق الدعم؟

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
12:03 ص الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

عاجل.. توضيح من التأمينات بشأن نقل وتسجيل العمال الأجانب

المياه الوطنية
9:14 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

عاجل.. بعضها بدون خبرة.. المياه الوطنية تعلن عن 450 وظيفة بمختلف المناطق

جامعة-الباحة
8:52 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

جامعة الباحة تعلن عن وظائف شاغرة.. رابط التقديم

اقرأ أيضا

هيئة رعاية ذوي الإعاقة تعلن عن وظائف إدارية وتقنية

مصرف الإنماء يعلن فتح باب التوظيف بمختلف المجالات للعمل في القطاع المصرفي

عاجل.. طريقة ورابط وشروط التقديم في مسار التميز للابتعاث 1445

الزكاة والضربة والجمارك: «الإكرامية» خارج نطاق «القيمة المضافة»

عاجل.. هل السجل الزراعي يؤثر على الضمان الاجتماعي؟

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

حساب المواطن 6:50 ص الإثنين، 04 ديسمبر 2023

عاجل.. عند انفصال الأم والأب كيف يتلقى الأبناء الدعم؟ حساب المواطن يوضح

حساب المواطن 12:25 م الجمعة، 01 ديسمبر 2023

عاجل.. حساب المواطن يوضح خطوات تقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية

حساب المواطن 6:57 ص الخميس، 30 نوفمبر 2023

توضيح عاجل من حساب المواطن بخصوص نتائج الأهلية لشهر ديسمبر

حساب المواطن 6:56 ص الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

عاجل.. زوجي متزوج بأخرى ولا يصرف إلا عليها كيف أستفيد من حساب المواطن؟

اقرأ أيضا

منصة مدرستي
4:23 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

للطلاب وأولياء الأمور.. كيف تستخدم منصة مدرستي وتتعرف على أبرز مزاياها؟

حساب المواطن - التسجيل
3:50 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

كيفية تحديث بيانات العمر في حساب المواطن

الراتب - ريال 0 عملة
3:14 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

راتب 5700 ريال .. غرفة حفر الباطن تعلن عن 280 وظيفة بالرياض وجدة

ابشر
2:26 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

"أبشر" تحذر من الاستغلال والاحتيال.. ومشاركة هذه المعلومات كلمة السر

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

حساب المواطن
6:21 ص الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

عاجل.. الاشتراك في التأمينات الاجتماعية يؤثر على حساب المواطن في هذه الحالة

حظر تركيب مكائن الخدمة الذاتية عند إشارات المرور
6:04 ص الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

لهذه الأسباب.. حظر تركيب مكائن الخدمة الذاتية عند إشارات المرور

أمطار المملكة
5:28 ص الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

من اليوم وحتى الجمعة.. تحذير عاجل من أمطار على مكة والمدينة ومعظم المناطق (فيديو)

وداعًا أرقام الهواتف في فيسبوك
4:21 ص الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

حقبة جديدة في واتساب.. وداعًا أرقام الهواتف

فيسبوك وإنستجرام
3:59 ص الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

عاجل.. ميتا تقرر إجراء هذه الخطوة الصادمة في فيسبوك ماسنجر وإنستجرام

WhatsApp Image 2023-12-05 at 1.38.19 AM
3:00 ص الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

عاجل.. قرار فاجأ الكويتيين.. ماذا سيحدث للسلع التموينية في أول يناير؟