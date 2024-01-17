الأربعاء، 05 رجب 1445 ، 17 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. الأراضي البيضاء: تحصيل الرسوم على أرضك ينتهي في حالتين

الأراضي البيضاء
الأراضي البيضاء
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook


أوضح الحساب الرسمي لنظام رسوم الأراضي البيضاء، أن تحصيل الرسوم على أراضي المستفيدين ينتهي في حالتين كالتالي:

- تطوير وبناء الأرض.

اضافة اعلان


- بيع الأرض.

برنامج رسوم الأراضي البيضاء


وقال حساب الأراضي البيضا عبر حسابه في منصة إكس: "إن برنامج رسوم الأراضي البيضاء يستهدف تطوير وبناء الأراضي غير المستخدمة لزيادة المعروض العقاري وتوفير منتجات سكنية تناسب جميع الفئات من المواطنين".

وفي وقت سابق، أصدر برنامج رسوم الأراضي البيضاء فواتير الدورة السابعة للمرحلة الأولى في مدينة مكة المكرمة لعام 1444 / 1445هــ، داعيًا ملاك الأراضي المعنية إلى المبادرة بتطوير أراضيهم أو السداد خلال سنة من تاريخ إصدار القرار.

 وأوضح البرنامج أنه يترتب على عدم السداد خلال المدة المحددة مخالفة قد تصل إلى 100% من قيمة الرسم، إضافة إلى سداد الرسوم المستحقة، مبينًا أنه يمكن الاطلاع على آلية التقييم وتقدير قيمة الأرض والرسم المستحق من خلال زيارة الموقع idlelands.housing.gov.sa.

وكان البرنامج أعلن قبل أشهر، عن إصدار الرسوم للمرحلة الثانية من رسوم الأراضي البيضاء في جدة ومكة المكرمة وحاضرة الدمام، مؤكدًا أن عدم تطوير الأرض أو السداد خلال المدة المحددة سيترتب عليه غرامة تصل إلى 100% من قيمة الرسم، موضحًا أن الأرض التي يملكها أكثر من مالك بصك واحد تُطبق عليها الرسوم، بحيث يفرض الرسم على كل مالك وفقًا لحصته من الأرض.

المرحلة الأولى


 يُذكر أن المرحلة الأولى من رسوم الأراضي خصصت للأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف م2 فأكثر، والمرحلة الثانية تشمل الأراضي المطورة بمساحة 10 آلاف م2 فأكثر، ومجموع الأراضي لمالك واحد التي تبلغ بمجملها 10 آلاف م2 فأكثر في مخطط واحد، وفي المرحلة الثالثة ستفرض الرسوم على الأراضي المطورة التي تبلغ مساحتها 5 آلاف م2 فأكثر، ومجموع الأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحتها 10 آلاف م2 فأكثر في مدينة واحدة.

اقرأ أيضا

عاجل.. براتب 4 آلاف ريال وبدون خبرة.. وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية

"الزكاة" تعلن عن 3 حالات لإعفاء البضائع من الرسوم الجمركية

عاجل.. بشرى من حساب المواطن للحاصلين على قروض بخصوص الدعم

تعرف على آخر موعد لطلبات النقل الخارجي للمعلمين قبل انتهاء التقديم

انتهز الفرصة.. وظائف في "الإحصاء" بدوام كامل وجزئي لا تتطلب الخبرة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

صندوق التنمية العقارية 7:02 م الخميس، 21 ديسمبر 2023

عاجل.. بهذه الطريقة يتم إعفاء المتوفي من الرهن

حساب المواطن 8:45 م الخميس، 21 ديسمبر 2023

توجيه مهم من حساب المواطن للمطلقة في حال استلام الزوج للدعم الشهري

images 9:01 ص الخميس، 21 ديسمبر 2023

شهادات معتمدة.. الإعلان عن 122 دورة تدريبية مجانية في كافة المجالات

العمالة المنزلية 4:59 ص الخميس، 21 ديسمبر 2023

توضيح عاجل من "أبشر" حول تجديد إقامة عامل منزلي خارج المملكة

اقرأ أيضا

وزارة الطاقة
10:33 ص الأربعاء، 17 يناير 2024

سارع بالتقديم.. "الطاقة" تطرح وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى

5915306-584183859
10:09 ص الأربعاء، 17 يناير 2024

عاجل.. مكافأة 1000 دولار شهريًا.. جامعة الملك عبدالله تُعلن برامج تدريب لـ239 مسارًا

جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية
9:37 ص الأربعاء، 17 يناير 2024

جامعة الملك سعود تعلن آخر موعد لتأجيل الفصل الدراسي الثاني

ابشر
9:15 ص الأربعاء، 17 يناير 2024

عاجل.. خطوات تفعيل الهوية الوطنية بعد استلامها من الناقل البريدي عبر أبشر

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

الأراضي البيضاء
8:02 م الأربعاء، 17 يناير 2024

عاجل.. الأراضي البيضاء: تحصيل الرسوم على أرضك ينتهي في حالتين

المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني
7:00 م الأربعاء، 17 يناير 2024

عاجل.. تحذير أمني عالي الخطورة بشأن منتجات Foxit.. إجراء مهم فورًا

صالح الفوزان
6:23 م الأربعاء، 17 يناير 2024

دخل للصلاة فلم يجد مكانا في الصفوف.. هل يصلي منفردًا خلف الصف؟

أمطار وسيول
6:02 م الأربعاء، 17 يناير 2024

عاجل.. توقعات بهطول أمطار على 7 مناطق بالمملكة لمدة يومين .. ماذا عن الرياض؟

نظام نور
4:49 م الأربعاء، 17 يناير 2024

رابط وطريقة تقديم طلبات النقل الخارجي للمعلمين قبل انتهاء التقديم

أخبار السعودية
4:48 م الأربعاء، 17 يناير 2024

أخبار السعودية.. الوطنية للإسكان"تطبق التمويل العقاري 2.59% و3حالات للإعفاء من الرسوم الجمركية