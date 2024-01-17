عاجل.. الأراضي البيضاء: تحصيل الرسوم على أرضك ينتهي في حالتين

أ أ



أوضح الحساب الرسمي لنظام رسوم الأراضي البيضاء، أن تحصيل الرسوم على أراضي المستفيدين ينتهي في حالتين كالتالي:



- تطوير وبناء الأرض.

اضافة اعلان



- بيع الأرض.





برنامج رسوم الأراضي البيضاء



المرحلة الأولى



يستهدف برنامج #رسوم_الأراضي_البيضاء تطوير وبناء الأراضي

غير المستخدمة لزيادة المعروض العقاري وتوفير منتجات

سكنية تناسب جميع الفئات من المواطنين pic.twitter.com/1lHaBdzENJ — الأراضي البيضاء (@Lands_sa) January 17, 2024

وقال حساب الأراضي البيضا عبر حسابه في منصة إكس: "إن برنامج رسوم الأراضي البيضاء يستهدف تطوير وبناء الأراضي غير المستخدمة لزيادة المعروض العقاري وتوفير منتجات سكنية تناسب جميع الفئات من المواطنين".وفي وقت سابق، أصدر برنامج رسوم الأراضي البيضاء فواتير الدورة السابعة للمرحلة الأولى في مدينة مكة المكرمة لعام 1444 / 1445هــ، داعيًا ملاك الأراضي المعنية إلى المبادرة بتطوير أراضيهم أو السداد خلال سنة من تاريخ إصدار القرار.وأوضح البرنامج أنه يترتب على عدم السداد خلال المدة المحددة مخالفة قد تصل إلى 100% من قيمة الرسم، إضافة إلى سداد الرسوم المستحقة، مبينًا أنه يمكن الاطلاع على آلية التقييم وتقدير قيمة الأرض والرسم المستحق من خلال زيارة الموقع idlelands.housing.gov.sa.وكان البرنامج أعلن قبل أشهر، عن إصدار الرسوم للمرحلة الثانية من رسوم الأراضي البيضاء في جدة ومكة المكرمة وحاضرة الدمام، مؤكدًا أن عدم تطوير الأرض أو السداد خلال المدة المحددة سيترتب عليه غرامة تصل إلى 100% من قيمة الرسم، موضحًا أن الأرض التي يملكها أكثر من مالك بصك واحد تُطبق عليها الرسوم، بحيث يفرض الرسم على كل مالك وفقًا لحصته من الأرض.يُذكر أن المرحلة الأولى من رسوم الأراضي خصصت للأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف م2 فأكثر، والمرحلة الثانية تشمل الأراضي المطورة بمساحة 10 آلاف م2 فأكثر، ومجموع الأراضي لمالك واحد التي تبلغ بمجملها 10 آلاف م2 فأكثر في مخطط واحد، وفي المرحلة الثالثة ستفرض الرسوم على الأراضي المطورة التي تبلغ مساحتها 5 آلاف م2 فأكثر، ومجموع الأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحتها 10 آلاف م2 فأكثر في مدينة واحدة.