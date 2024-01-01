عاجل.. "الأحوال المدنية": كيف تغير المهنة في بطاقة الهوية لموظف بدلاً من طالب؟

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حددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، الخطوات التي يجب اتباعها لتغيير المهنة في بطاقة الهوية لموظف بدلاً من طالب. اضافة اعلان





تغيير المهنة في بطاقة الهوية



نأمل منك مراجعة أقرب مكتب لتعديل المهنة مع إحضار خطاب بتاريخ حديث من جهة العمل موضح به السجل المدني موقع ومختوم ولا يلزم حجز موعد، نسعد بخدمتك — العناية بالعملاء (@AhwalCare) December 31, 2023

تعديل المهنة في الأحوال المدنية



تعديل البيانات المتفرعة



إصدار الهوية الوطنية



شروط صورة الهوية الوطنية

