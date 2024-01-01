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عاجل.. "الأحوال المدنية": كيف تغير المهنة في بطاقة الهوية لموظف بدلاً من طالب؟

الأحوال المدنية
الأحوال المدنية
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حددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، الخطوات التي يجب اتباعها لتغيير المهنة في بطاقة الهوية لموظف بدلاً من طالب.اضافة اعلان

تغيير المهنة في بطاقة الهوية

وأوضحت الأحوال المدنية، أن المستفيد يمكنه إتمام الخدمة عبر الخطوات التالية:
1 - مراجعة أقرب مكتب لتعديل المهنة.
2 - إحضار خطاب بتاريخ حديث من جهة العمل موضح به السجل المدني موقع ومختوم.
3 – التوجه إلى فروع الأحوال المدنية بدون حجز موعد.
وقالت عبر حساب العناية بالعملاء على منصة "إكس": "نأمل منك مراجعة أقرب مكتب لتعديل المهنة، مع إحضار خطاب بتاريخ حديث من جهة العمل موضح به السجل المدني موقع ومختوم، ولا يلزم حجز موعد".
جاء ذلك ردًا على سؤال لمستفيدة تقول فيه: " أبغى أعدل على المهنة أني موظفه بس مكتوب طالبة".

تعديل المهنة في الأحوال المدنية

وتعديل المهنة في الأحوال المدنية يتم بموجب خطاب أو تعريف مثبت من الجهة التابع لها، وذلك اعتباراً من التاريخ المحدد في المستند، ويكون التعديل من الجهة متى ما كان الربط الإلكتروني متاحاً، وفقا لما أوضحته الأحوال المدنية، حيث أكدت أنه يكون وفقًا للآتي:
- يدون في حقل المهنة (موظف حكومي) إذا كان المستند من جهة حكومية سواء كان خاضعًا لنظام التقاعد أو التأمينات الاجتماعية.
- ويدون في حقل المهنة (موظف أهلي) إذا كان المستند من جهة مؤسسة أهلية.
- يدون في حقل المهنة (متقاعد) من انتهت خدماته بالتقاعد يدون في حقل المهنة (متسبب) لمن تم إنهاء خدماته لأي سبب غير التقاعد.
- يكون التعديل من (طالب - طالبة) إلى (متسبب ربة منزل) بموجب إقرار بذلك.
- يدون في حقل المهنة (تاجر - تاجرة) من كان يحمل سجلاً تجارياً ساري المفعول.
- يدون في حقل المهنة (رجل أعمال - سيدة أعمال) من كان يحمل ثلاثة سجلات تجارية أو أكثر سارية المفعول ومختلفة النشاط.


تعديل البيانات المتفرعة

يذكر أن نظام الأحوال المدنية ينص على أنه "فيما عدا ما يقتضيه التصحيح، أثناء تسجيل الواقعات المدنية، لا يجوز بعد تمام التسجيل إجراء أي إضافة أو حذف أو تعديل أو تغيير في قيود الواقعات المدنية الرئيسية إلا بقرار من اللجنة الفرعية على أن يكون تعديل البيانات المتفرعة عن هذه الواقعات مثل، تعيين الحالة الاجتماعية (متزوج أو أعزب) وتحديد المهنة ومحل الإقامة ونوع المؤهل الدراسي وغير ذلك من البيانات الفرعية التي تعينها اللائحة التنفيذية على أن يتم ذلك بناء على وثائق أو مستندات أو تحقيقات يقتنع بها كاتب السجل ورئيسه المباشر".
ويكون تعديل قيود وبيانات السجلات "بإجراء الإضافة أو الحذف أو التغيير في هامش صفحة القيد، ويجب أو يوقع عليه كل من كاتب السجل المنوط به القيد ورئيسه المباشر".

إصدار الهوية الوطنية

وفي وقت سابق، أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أنه يتم فرض غرامة 100 ريال في حال تجاوز عمر الأبناء 18 سنة ولم يتم إصدار الهوية الوطنية.
جاء ذلك في رد من الأحوال المدنية، على سؤال مستفيد استفسر بشأن مدى إلزامية إصدار الهوية الوطنية في حال وصول عمر الأبن 15 عامًا.
وأجابت الأحوال المدنية، بقولها: "إذا أتم عمر 18 سنة يتم فرض غرامة مالية مقدارها 100 ريال، نسعد بخدمتك".

شروط صورة الهوية الوطنية

وحددت الأحوال المدنية شروط صورة بطاقة الهوية الوطنية، وهي كالآتي:
- ينبغي أن تكون ملونة ذات خلفية بيضاء.
-  يشترط أن تكون الصورة حديثة تم التقاطها قبل 6 أشهر كحد أقصى.
- يجب ألا تشوب الصورة أي طيات بقع حبر أو ثقوب.
- يجب أن تكون ملامح الوجه واضحة وبدون تعابير خالية من مساحيق التجميل.
- يجب أن تبين الصورة الوجه وهو ينظر للكاميرا بشكل مستقيم.
 - يجب تجنب العيون الحمراء الناتجة عن الانعكاس الضوئي للكاميرا.

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