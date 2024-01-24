الأربعاء، 12 رجب 1445 ، 24 يناير 2024

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عاجل.. "الأحوال المدنية" توضح غرامة وطريقة تجديد الهوية حال رفض نظام "أبشر"

الاحوال المدنية
الأحوال المدنية
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تفاعل حساب العناية بالعملاء التابع للأحوال المدنية مع سؤال مستفيد بشأن الغرامة المفروضة عليه للتأخر عن تجديد بطاقة الهوية.

الأحوال المدنية توضح طريقة تجديد البطاقة:اضافة اعلان


وتساءل المستفيد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": أريد تجديد بطاقة الأحوال المدنية ونظام أبشر يقول عليك غرامة، ثم أذهب إلى الصراف لتسديد الغرامة ولكن يقول لا يوجد غرامات عليك، علما أيضا دخلت على حسابي البنكي وقال لا يوجد غرامات . ماذا أفعل أفيدوني؟".

وردا على ذلك، أضافت "الأحوال المدنية": يتم احتساب ١٠٠ ريال من تاريخ انتهاء الهوية الوطنية، يمكنك عن طريق حسابك البنكي مدفوعات سداد واختيار الأحوال المدنية غرامة تجديد بطاقة الهوية الوطنية وإدخال رقم النسخة مسبوق بـ0.

خطوات تفعيل الهوية الوطنية عبر أبشر


في وقت سابق، أعلنت منصة "أبشر"، خطوات تفعيل الهوية الوطنية عبر المنصة بعد استلامها، دون الحاجة لزيارة مقار الأحوال المدنية من خلال الخطوات التالية:

خدمة تمكن المستفيد من تفعيل الهوية الوطنية بعد استلامها من الناقل البريدي

خطوات تنفيذ الخدمة

1ـ الدخول إلى موقع منصة أبشر.
2ـ اختيار خدمات من تبويب خدماتي.
3ـ اختيار الأحوال المدنية.
4ـ اختيار تفعيل الهوية الوطنية.

4 خدمات من خلال تعديل معلومات المستخدم


وكشفت منصة "أبشر" عن تفاصيل بشأن خدمة تعديل معلومات المستخدم إلكترونيًا عبر الهوية الرقمية.
وقالت إن الخدمة تمكن الفرد من الأمور التالية:
1- تغيير كلمة المرور
2- تغيير البريد الإلكتروني
3- تغيير رقم الجوال
4- تعديل العنوان

طريقة تنفيذ الخدمة

وأوضحت أن طريقة تنفيذ الخدمة ما يلي:
1- الدخول إلى منصة أبشر.
2- اختيار تعديل معلومات المستخدم.

أبشر تنفذ أكثر من 4.4 ملايين عملية إلكترونية:

في وقت سابق، قالت "أبشر"، إنها نفذت خلال شهر ديسمبر الماضي، أكثر من 4.4 ملايين عملية إلكترونية للمواطنين والمقيمين والزوار، عبر "أبشر أفراد، وأبشر أعمال.

تنفيذ 2.5  مليون عملية من خلال "أبشر أفراد":

وعبر منصة "أبشر أفراد"، تجاوز عدد العمليات المنفذة أكثر من 2,450,000 عملية، حيث نفذت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية 87,153 عملية تحقق من صلاحية الهوية، و40,933 عملية تجديد لبطاقة الهوية الوطنية إلكترونيًا.

ونفذت 25.874 عملية في خدمة بياناتي، و21.370 عملية إصدار لبطاقة هوية بدل فاقد، و15,955 عملية في خدمة بياناتي المطورة، و12.405 تعريفات بفرد الأسرة، و8.740 إصدارًا لسجل الأسرة، وإصدار 6.890 بطاقة هوية بدل تالف.



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