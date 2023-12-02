السبت، 18 جمادى الأولى 1445 ، 02 ديسمبر 2023

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عاجل.. اعرف الآن نتيجة أهلية حساب المواطن لشهر ديسمبر 1445 وطريقة الاعتراض عليها

حساب المواطن
حساب المواطن
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يستفيد عدد كبير من المواطنين من دعم حساب المواطن، لذلك فهو محل اهتمام وبحث الجميع لمعرفة مواعيد صرف الدعم أو نتيجة الأهلية.
وفي هذه السطور نشرح لكم بشكل مُفصّل طريقة معرفة نتيجة أهلية حساب المواطن وكذلك طريقة الاعتراض على نتائج الأهلية.اضافة اعلان
الاستعلام عن نتائج أهلية حساب المواطن

يمكنك الآن الاستعلام عن نتائج أهلية حساب المواطن من خلال اتباع الخطوات التالية:


1- قم بتسجيل الدخول إلى حساب المواطن وادخل بياناتك الشخصية.. اضغط هنا

2- اختر نتائج الأهلية.
3- أدخل رقم الهوية الوطنية الخاص بك.
4- أدخل كلمة المرور التي تم إرسالها إلى رقم جوالك.
5- قم بإدخال جميع المعلومات المطلوبة.
6- تأكد من إدخال جميع البيانات الصحيحة واضغط على الاستمرار.
7- ستظهر نتائج الأهلية للدورة 73 الخاصة بك.

شروط أهلية حساب المواطن

يجب على المتقدم لبرنامج حساب المواطن الالتزام بالشروط المحددة، وضرورة توافر جميع الشروط للحصول على الدعم المالي، في حال عدم توافر هذه الشروط، لن يتمكن المتقدم من الاستفادة من الدعم المالي المقدم من البرنامج.

 أهم الشروط الواجب توافرها 

يجب أن تتوفر الشروط التالية للحصول على أهلية حساب المواطن والدعم المالي:

1- أن يكون المستفيد سعودي الجنسية.
2- أن يكون المستفيد مقيمًا في المملكة العربية السعودية.
3- ألا يمتلك المستفيد أي أصول أو ممتلكات ثمينة.
4- ألا يكون المستفيد مسجلاً في مراكز إيواء أو سجن.
5- أن يكون عمر المستفيد أكثر من 18 عامًا.
6- تقديم جميع المستندات المطلوبة من قبل الحساب.
باستيفاء هذه الشروط، يمكنك استعلام نتائج الأهلية ومعرفة ما إذا كنت مستحقًا للدعم المالي في حساب المواطن للدورة 73 لشهر ديسمبر 2023.

خطوات الاعتراض على عدم الأهلية

حدد حساب المواطن، خطوات الاعتراض على عدم الأهلية، وذلك في أعقاب الإعلان عن نتائج الأهلية للدفعة 73 – لشهر ديسمبر.
وقال البرنامج عبر حساب "خدمة المستفيدين" في منصة "إكس": "في حال كانت حالة الأهلية "غير مؤهل "يلزمك التوجه لتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية الظاهرة لديك".
وأشار إلى أن الاعتراض على عدم الأهلية يكون "عن طريق حسابك (دراسة الأهلية - أسباب عدم أهلية العائل - تقديم اعتراض وإرفاق المستندات إن وجدت) وذلك بعد تحديث بياناتك طبقًا لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية".

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