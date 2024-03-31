عاجل.. استعلم الآن.. رابط التعرف على مبلغ استحقاق الضمان الاجتماعي

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يترقب المؤهلون الدورة الـــ28 من نظام الضمان الاجتماعي المطور، إيداع مبالغ الدعم في حساباتهم البنكية ليل الأحد / الاثنين.

يأتي هذا فيما صدرت الدفعات المالية عبر الموقع الإلكتروني، ويمكن معرفة مبلغ الاستحقاق عبر الرابط التالي: (من هنا).





الحد الأدنى المحتسب لمعاش الضمان الاجتماعي



خطوات الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي



خطوات الاعتراض على عدم أهلية الضمان الاجتماعي



شروط استحقاق الضمان الاجتماعي



خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي

