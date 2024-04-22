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عاجل.. استرداد المبالغ المدفوعة لتسديد المخالفات المرورية بهذه الطريقة.. تحذير شديد اللهجة من أبشر

المرور
منصة أبشر تحذر من عمليات الاحتيال
أ أ
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حذرت منصة "أبشر"، المواطنين من ملاك المركبات من السقوط في فخ الاحتيال فيما يتعلق باسترداد قيمة المخالفات المرورية. اضافة اعلان
وقالت المنصة عبر حسابها في منصة "إكس": "احذر لا يوجد استرداد للمبالغ المدفوعة لتسديد المخالفات المرورية.. لا يستغلونك بعروضهم الاحتيالية فسدادها يتم عبر القنوات الرسمية فقط". 


تسديد المخالفة أو الاعتراض عليها خلال 30 يومًا من الإبلاغ بها

وتتيح الإدارة العامة للمرور للمخالف حق تسديد المخالفة أو الاعتراض عليها خلال 30 يومًا من إبلاغه بها، وفي حال عدم اعتراضه، أو تقديم اعتراض وتـم رفضه، أو تعديل قيمة غرامة المخالفة في مدة 15 يومًا.
ويمكن للمخالف طلب فترة إضافية للسداد تصل إلى 90 يومًا، خلال فترة الـ15 يومًا، وسيتم تخفيض قيمة الغرامة بنسبة تصل إلى 25% من قيمة الحد الأدنى.
في حين شددت على عدم الاستفادة من التخفيض بعد انتهاء 45 يومًا، ولم يتم رفع طلب التمديد بعد انتهاء أول 30 يومًا من مهلة طلب التمديد (90 يومًا).

تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة بإعفاء 50% 

وبدأت الإدارة العامة للمرور اعتبارًا من يوم الخميس الماضي، تطبيق تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها بإعفاء قدره (50%) من قيمة غرامات المخالفات المرورية المسجلة على مرتكبيها من مواطنين ومقيمين وزاور وموطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قبل تاريخ 18 / 4 / 2024م.
وأوضحت أن الاستفادة من التخفيض بإعفاء بنسبة (50%) من قيمة الغرامات، تقتضي مبادرة المخالف بسداد جميع المخالفات المرورية المتراكمة عليه خلال (6) أشهر تبدأ من تاريخ 18 / 4 / 2024م حتى 18 / 10 / 2024م.

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