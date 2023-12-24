الأحد، 11 جمادى الثانية 1445 ، 24 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. إيداع 964 مليون ريال في حسابات مُستفيدي "سكني" لشهر ديسمبر

برنامج سكني
إيداع دعم سكني
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلن صندوق التنمية العقارية اليوم، عن إيداع أكثر من 964 مليون ريال في حسابات مستفيدي "سكني" من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والصندوق العقاري لشهر ديسمبر2023.اضافة اعلان

إيداع دعم سكني

يأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة لدعم المستفيدين لتملك السكن الملائم.
وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق العقاري منصور بن ماضي، أن إجمالي دعم ديسمبر البالغ 964 مليون ريال، خُصص دعمًا لأرباح عقود التمويل العقاري المدعوم.
وأضاف أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحّول في يونيو 2017 حتى شهر ديسمبر 2023م بلغ نحو 55 مليار ريال.
وبيّن أن تنوع برامج الدعم السكني وما تتضمنه من منتجات وحلول تمويلية وسكنية ضمن حلول وخيارات أكثر، مكنت وسهلت من رحلة تملك السكن الملائم، مؤكداً أن الصندوق العقاري مستمر في تقديم برامج الدعم السكني والممكنات لرفع نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن إلى 70% بحلول 2030، وتوفير الحلول التمويلية والسكنية بشكل مستدام بالشراكة مع الجهات التمويلية وشركات التمويل العقاري.
يُذكر أن "الصندوق العقاري" يُقدم خدمات برامج الدعم السكني من خلال أكثر من 43 خدمة إلكترونية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، وخدمة المستشار العقاري، إضافة لأجهزة الخدمات الذاتية في فروعه.

اقرأ أيضا

كيفية إعادة تصحيح اختبار كفايات للمعلمين

عاجل.. تساؤلات حول موعد صرف الدفعة الجديدة من حساب المواطن.. والبرنامج يرد

تنبيه عاجل بخصوص موعد نزول الدعم السكني

عاجل.. شروط وسن الاشتراك الإلزامي في نظام التأمينات الاجتماعية

عاجل.. حساب المواطن يوضح طبيعة الراتب الذي يسجله المستفيد في ملفه

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

الدعم السكني - دعم - سكني 8:03 ص الأحد، 24 ديسمبر 2023

تنبيه عاجل بخصوص موعد نزول الدعم السكني

سكني 12:37 ص الإثنين، 11 ديسمبر 2023

سكني يوضح آلية الاطلاع على أراضي المخططات السكنية وحجز الوحدات

الدعم السكني سكني 5:37 ص الإثنين، 04 ديسمبر 2023

عاجل.. حلول تمويلية من "سكني" لمستفيدي البناء الذاتي

الدعم السكني - دعم - سكني 5:56 م الأحد، 26 نوفمبر 2023

5 خطوات للاستعلام عن الدعم السكني

اقرأ أيضا

الهيئة العامة لعقارات الدولة
11:22 م السبت، 23 ديسمبر 2023

هيئة عقارات الدولة تعلن عن وظائف في عدد من التخصصات

ا
7:40 م السبت، 23 ديسمبر 2023

منها الأمن السيبراني.. سيسكو تقدم دورات مجانية (عن بُعد) في هذه المجالات

شركة الرعاية الطبية - رعاية
6:09 م السبت، 23 ديسمبر 2023

57 وظيفة شاغرة لدى شركة رعاية الطبية بعدة تخصصات

حساب المواطن
5:47 م السبت، 23 ديسمبر 2023

حساب المواطن يوضح موقف المبالغ المرتجعة من الدعم

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

برنامج سكني
1:21 م الأحد، 24 ديسمبر 2023

عاجل.. إيداع 964 مليون ريال في حسابات مُستفيدي "سكني" لشهر ديسمبر

منصة اكس
1:11 م الأحد، 24 ديسمبر 2023

5 طرق لزيادة متابعيك على منصة "إكس" من 0 إلى 10 آلاف

الدعم السكني سكني
1:01 م الأحد، 24 ديسمبر 2023

رابط الاستعلام عن الدعم السكني وشروط الاستحقاق 1445

نيوم
12:06 م الأحد، 24 ديسمبر 2023

عاجل.. بشرى للخريجين.. نيوم تطرح 300 وظيفة لكافة المؤهلات بـ12 ميزة تنافسية

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
11:22 ص الأحد، 24 ديسمبر 2023

بالتفاصيل.. قواعد التنسيق بين الجهات الرسمية والجمعيات الأهلية

البنك المركزي4
11:03 ص الأحد، 24 ديسمبر 2023

عاجل.. رقم البنك المركزي الموحد لتقديم الشكاوى 1445