عاجل.. إيداع حساب المواطن لشهر ديسمبر والاستعلام الآن برقم الهوية

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في الساعات الأولى من اليوم الأحد، بدأ إيداع الدفعة 73 من حساب المواطن لشهر ديسمبر.

وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس"، إنه تم إيداع الدعم المخصص لشهر ديسمبر "شاملاً الدعم الإضافي" للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب_المواطن وسيستمر حتى نهاية اليوم الأحد بإذن الله.

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خطوات الاستعلام عن الإيداع



حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن

