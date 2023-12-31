الأحد، 18 جمادى الثانية 1445 ، 31 ديسمبر 2023

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عاجل.. إمكانية القبض على عاملة هاربة بعد تحديد مكانها

جواز السفر الجديد
الجوازات
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تفاعلت إدارة الجوازات مع سؤال متابعة بشأن تغيب عاملتها المنزلية وهروبها ومدى إمكانية القبض عليها كونها تظهر في فيديوهات على "تيك توك".

توضيح من الجوازات بشأن القبض على عاملة هاربة:اضافة اعلان


وتساءلت المتابعة: "عندي عاملة هربت ورفعت تغيب عامل، العاملة عندها توك توك وتنزل مقاطع، هل بالإمكان القبض عليها؟".

وردا على ذلك، قالت الجوازات: "بلاغ التغيب يحميك قانونيًا ما لم يكن لديه قضية جنائية، وفي حال وجود سرقة أو مطالبات مالية يجب التقدم للشرطة أو المحكمة وإقامة دعوى".

في وقت سابق، أكد الحساب الرسمي لـ "المديرية العامة للجوازات في المملكة، بأنه لا يُسمح للمقيم بتحويل تأشيرة الخروج والعودة إلى خروج نهائي والمستفيد خارج المملكة.

وقالت الجوازات عبر صفحة خدمة العملاء على منصة "إكس"، إن "التعليمات لا تسمح لك بتحويل تأشيرة الخروج والعودة إلى خروج نهائي والمستفيد خارج المملكة، علماً أنه يتم الإسقاط بعد نهاية التأشيرة مباشرة من خلال خدمة "تواصل" عبر منصة أبشر للخدمات الإلكترونية.

جاء ذلك إجابة على سؤال لأحد المقيمين يقول فيه: "هل يمكن تحويل الخروج والعودة الى خروج نهائي لأفراد العائلة وهم خارج المملكة لظروف خاصة وعدم تمكنهم من العودة، وباقي 10 أيام على انتهاء الإقامة ولا يمكن تمديد الخروج والعودة".

شروط تأشيرة الخروج والعودة



وفي وقت سابق، بيّنت منصة أبشر أن شروط تأشيرة الخروج والعودة تشمل ضرورة التأكد قبل إصدار تأشيرة الخروج والعودة، من صلاحية الجواز أكثر من 90 يومًا وسداد رسوم الخدمة وسداد المخالفات المرورية وعدم وجود قيود السفر.
وجاءت شروط تأشيرة الخروج والعودة كما يلي:

-  سداد رسوم التأشيرة.
- سداد جميع المخالفات المرورية على الفرد المراد الإصدار له أو العامل وصاحب العمل.
- تواجد الفرد المراد إصدار التأشيرة له داخل أراضي المملكة عند إصدار التأشيرة.
- أن تكون صلاحية جواز سفر الفرد المراد إصدار التأشيرة له 60 يومًا أو أكثر للخروج النهائي و90 يومًا فأكثر للخروج والعودة.
- سريان صلاحية الإقامة للفرد المراد إصدار التأشيرة له.
- ألا يكون للفرد المراد إصدار التأشيرة له مركبة مسجلة باسمه عند إصدار تأشيرة الخروج النهائي.
- وجود بصمة للفرد المراد إصدار التأشيرة له (للذكور والإناث من 15 عامًا وأكبر).

إصدار جواز السفر



في وقت سابق، تفاعلت إدارة الجوازات مع سؤال أحد المستفيدين بشأن مدة إصدار جواز السفر الجديد.
وقال المستفيد: "خلال كم يوم يصدر جواز السفر الجديد، دفعت الرسوم والوضع لازال تحت قيد الإجراء".
وردًا على ذلك، أضافت الجوازات: "تم إيصال جواز السفر خلال 7 أيام عمل من تاريخ إتمام الإجراء".


غرامة تأخير إصدار هوية مقيم



في وقت سابق، تفاعلت إدارة الجوازات مع سؤال أحد المستفيدين بشأن غرامة تأخير إصدار هوية المقيم.
وأوضحت أنه يتم إصدار هوية مقيم عبر منصة أبشر، أو مقيم لصاحب العمل بعد سداد الرسوم.
وأضافت: يشترط وجود فحص طبي لتتمكن من إتمام الإجراء، علمًا أنه تفرض غرامة تأخير إصدار هوية مقيم بعد 90 يومًا من تاريخ الدخول 500 ريال.

خطوات تمديد تأشيرة الزيارة العائلية للمقيمين



في وقت سابق، أتاحت المديرية العامة للجوازات، إمكانية تمديد تأشيرة الزيارة العائلية عبر منصة أبشر الكترونيًا توفيراً للوقت والمجهود على المقيمين بالمملكة.

ويمكن اتباع خطوات تمديد تأشيرة الزيارة العائلية للمقيمين عبر منصة أبشر، كما هو موضح أدناه لتمديد التأشيرة إلكترونيًا:
- الدخول على منصة أبشر، وتسجيل الدخول كمستخدم.
- ثم اختيار خدمات من تبويب أفراد الأسرة.
- اختيار تمديد تأشيرة الزيارة العائلية.
- يلي ذلك إدخال البيانات المطلوبة الخاصة بتأشيرة الزيارة.

أيضًا يمكن تمديد تأشيرة الزيارة أكثر من مرة، على ألا يتعدى مجموع مدد التمديد 6 أشهر أي ما يعادل 180 يومًا، ويستثنى من ذلك أصحاب الجنسية السورية.
وتكون فترة التمديد هي نفسها مدة التأشيرة الأساسية.
والشخص الذي يمكنه تقديم طلب تمديد التأشيرة هو صاحب الزيارة فقط.


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