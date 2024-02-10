عاجل.. إعانات مالية ووظائف ودعم سكني لذوي الإعاقة بالمملكة (التفاصيل)

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تولي المملكة، اهتمامًا كبيرًا بفئة ذوي الإعاقة، الذين تشكل نسبتهم 7.1% من إجمالي سكان المملكة، من خلال التقديم الدعم المادي لهم، فضلاً عن سلسلة من الخدمات المتنوعة التي يحظون بها.





طلب الإعانات المالية للأشخاص ذوي الإعاقة



الإعانة المالية للأجهزة الطبية المعينة



مراكز التأهيل الاجتماعي



مراكز التأهيل المهني



مراكز الرعاية النهارية



الرعاية الصحية



الرعاية الصحية المنزلية



المراكز المتخصصة بعلاج وتأهيل ذوي الإعاقة:



بطاقة أولوية



الرعاية المبكرة للأطفال من ذوي الاعاقة في سن ما قبل المدرسة



برامج رياض الأطفال



الرعاية الخاصة والتعليم



الخدمة الاجتماعية



التعليم المخصص



التعليم بالدمج



مبادرات توظيف ذوي الإعاقة



برنامج توافق



نظام مواءمة



قادرون



برنامج العمل عن بعد



التنقل والمواصلات لذوي الإعاقة



السيارات المخصصة لذوي الإعاقة



تقديم طلب إعفاء من رسوم التأشيرة



طلب بطاقة تخفيض أجور الإركاب



طلب بطاقة التسهيلات المرورية



الدعم السكني لذوي الاعاقة



الإعانات التعليمية



الإعانات المالية



وتتيح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة المسجلين لديها الذين تم تقييم إعاقتهم، التقدم بطلب للحصول على الإعانة المالية الشهرية حسب الشروط والضوابط، وهي:أن يكون المستفيد مسجلاً لدى الوزارة وتم تقييم اعاقته.أن تكون الإعاقة مصنفة في برنامج الإعانة المالية لذوي الإعاقة.ألا يتجاوز إجمالي دخل المستفيد الشهري 4 آلاف ريال.ألا تتجاوز مدة إقامة المستفيد في المرافق الصحية أو التأهيلية الحكومية أو الأهلية على نفقة الدولة 6 أشهر خلال العام.أن يكون المستفيد مقيمًا في المملكة إقامة دائمة.ألا يكون من المستفيدين من خدمات الإيواء بمراكز الوزارة.ألا يتجاوز عمر المستفيد وقت حدوث الإعاقة 45 سنةويتاح للأشخاص ذوي الإعاقة المسجلين لدى الوزارة، الذين تم تقييم إعاقتهم تقديم طلب للحصول على الإعانة المالية للأجهزة الطبية الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة حسب الشروط والضوابط:هي نمط من مراكز رعاية المعوقين وتأهيلهم يضم أقساماً للتأهيل المهني، وأقساماً للتأهيل الاجتماعي لشديدي الإعاقة، وقد استحدثت هذه المراكز لتجميع الخدمات التأهيلية في وحدة واحدة تقدم خدماتها من مصدر واحد وتحت إشراف إدارة واحدة لجميع فئات المعوقين من الجنسين كل على حدة، وتقدم فيها جميع الخدمات والمزايا الواردة ضمن مراكز التأهيل الاجتماعي ومراكز التأهيل المهني وبنفس شروط القبول السابقة الخاصة بمراكز التأهيل الاجتماعي ومراكز التأهيل المهني مجتمعة. لمعرفة الشروط وكافة التفاصيل المتعلقة بالمراكز يمكنك زيارة هذه الصفحة، كما يمكنك البحث عن أقرب مقر لك من خلال الخريطة التفاعلية.تختص هذه المراكز بتأهيل المعوقين جسميًا أو حسيًا أو عقليًا على المهن المناسبة لهم ومساعدتهم ليكونوا أفراد منتجين قادرين على التفاعل مع بقية أفراد المجتمع. ويوجد مركز واحد و13 قسمًا للتأهيل المهني في المملكة. لمعرفة الشروط وكافة التفاصيل المتعلقة بالمراكز يمكنك زيارة هذه الصفحة، كما يمكنك البحث عن أقرب مقر لك من خلال الخريطة التفاعلية.تعنى بتقديم خدمات وبرامج متنوعة لحالات شديدي الإعاقة خلال فترات محددة من اليوم تشتمل على برامج اجتماعية ونفسية وصحية وترويحية وتدريبية، إلى جانب برامج الإرشاد والتثقيف الأسري حسب احتياج كل حالة ووفق خطط فردية مدروسة.وتقدم مراكز وأقسام الرعاية النهارية برامج الرعاية والتأهيل المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة خلال ساعات النهار من علاج طبيعي ووظيفي وتدريب على مختلف المهارات الحياتية إلى جانب تقديم برامج تثقيف وإرشاد أسري مكثفة لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها.وأنشئت هذه المراكز لتكون واحداً من البدائل عن الرعاية المؤسسية وحددت خلال ساعات النهار في الفترة الصباحية لتخفيف العبء عن كاهل بعض أسر الأشخاص ذوي الإعاقة غير القادرة على توفير رعاية مناسبة لأبنائهم خلال هذا الوقت، أو العاملين والعاملات الذين لا يستطيعون توفير الرعاية لأبنائهم أثناء ساعات الدوام الرسمي.ويبلغ عدد مراكز وأقسام الرعاية النهارية الحكومية 12 قسماً ومركزاً وتبلغ المراكز غير حكومية التابعة (للقطاع خاص، اللجان الأهلية في مراكز الخدمة والتنمية الاجتماعية، والجمعيات الخيرية) (120) مركزاً موزعة على مختلف مناطق المملكة.تقدم المملكة خدمة الرعاية الصحية المنزلية لذوي الإعاقة والمسنين الذين تنطبق عليهم الشروط، ويمكنهم التقديم على هذه الخدمة بشكل إلكتروني من خلال موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.مستشفى التأهيل الطبي بمدينة الملك فهد الطبية في الرياض.مستشفى التأهيل الطبي في المدينة المنورة.مركز التأهيل الطبي بمستشفى الملك خالد في حائل.مركز التأهيل الطبي في مستشفى القنفذة.مركز التأهيل الطبي في مستشفى الملك فيصل في الطائف.مركز التأهيل الطبي في مستشفى الملك فهد بالهفوف.مركز التأهيل الطبي في مستشفى القريات العام.مركز التأهيل الطبي في مدينة الملك سعود الطبية بالرياض.مركز التأهيل الطبي في مستشفى الملك خالد العام في محافظة حفر الباطن.ومن الإجراءات التي تطبقها وزارة الصحة في خدماتها لذوي الإعاقة:تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية، بما فيها الإرشاد الوراثي الوقائي، وإجراء الفحوصات والتحليلات المخبرية المختلفة للكشف المبكر عن الأمراض، واتخاذ التحصينات اللازمة.خدمات التأهيل الطبي مثل: العلاج الطبيعي والوظيفي، صناعة الأطراف الاصطناعية والأجهزة التعويضية، وعلاج علل النطق والسمع.تدريب أسر الأشخاص ذوي الإعاقة على كيفية العناية بهم ورعايتهم.مكاتب مساندة لتقديم الخدمات اللوجستية للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن في المرافق الصحية.أطلقت المملكة نظام التشخيص الإلكتروني لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة عبر "منصة صحة"، والذي يقوم بتسجيل الأشخاص ذوي الإعاقة إلكترونيًا ، وأتمتة جميع الإجراءات المعمول بها للسماح بإصدار بطاقات الخصم والوصول إلى وسائل النقل وضمان دقة المعلومات من أجل تسهيل الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة.تهدف بطاقة أولوية إلى حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات الصحية بيسر وسهولة عبر نظام التسجيل الإلكتروني للحصول على بطاقات التسهيل.النمو والرعاية في سن الطفولة المبكرةهذه المرحلة مخصصة للأطفال تحت سن ست سنوات، بما فيهم الأطفال من ذوي الاعاقة، وتقدمها الروضات الحكومية والأهلية في جميع مناطق المملكة التي تنقسم إلى قسم للحضانة وقسم لمراحل رياض الأطفال. وتقدم وزارة التعليم منح مجانية لمدارس التربية الخاصة وبرامج التربية الخاصة بما يتوافق مع المعايير المخصصة والمتطلبات: ابتدائي، ثانوي، متوسط، ورياض أطفال.بذلت المملكة جهودًا كبيرًا لدمج الأطفال من ذوي الاعاقة في برامج رياض الأطفال، وركزت وزارة التعليم على الأساسيات لنمو الطفل العادي ومن ذوي الاحتياجات الخاصة جسديًا واجتماعيًا وعاطفيًا وعقليًا، وكذلك نموهم خلال المراحل التي تمتد من عمر 3 سنوات حتى 8 سنوات. ويترتب تقدم الطفل في كل مرحلة بناءً على ما حققه خلال المرحلة التي تسبقها.تهتم المملكة بتقديم فرص وخدمات تعليمية متساوية تناسب احتياجات الأطفال من ذوي الاعاقة في مراحل رياض الأطفال وعائلاتهم. وتعمل معاهد التربية الخاصة ومراكز الخدمات المساندة للتربية الخاصة على تحديد الحالات التي تحتاج إلى رعاية واهتمام خاص للجهات الحكومية،وتقدم كذلك برامج لدمج تعليم الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة في مراحل رياض الأطفال مع الصفوف العادية ، للمساعدة تقبل المجتمع لاختلاف الاحتياجات بينهم.كما تقدم هذه المراكز مناهج دراسية مصممة لتتناسب مع احتياجات الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة يقدمها معلمون متخصصون، وكذلك برامج تدريبية ومرافق للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة وعائلاتهم ومعلمي رياض الأطفال.وتحتوي هذه البرامح على كيفية التعامل مع الأطفال من ذوي الإعاقات البصرية والسمعية، ولغة الإشارة للصم، والتعامل مع اضطرابات الكلام والتخاطب للأطفال المقبلين على مراحل رياض الأطفال وبرامج اكتشاف المواهب، حيث توفر هذه المراكز معلمين خبراء متخصصين في التعامل مع الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى تقديم خدمات التأهيل لمجموعات مختلفة من ذوي الاحتياجات الخاصة، بما في ذلك الأطفال في سن ما قبل المدرسة. اطلع على المزيد من استراتيجيات التربية الخاصة، ومراكز الخدمات المساندة للتربية الخاصة للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، بما في ذلك الأطفال في سن ما قبل المدرسة. اطلع على الخريطة التعليمية لمعاهد وبرامج التربية الخاصة.تسعى المملكة لتقديم المساعدات المادية والدعم للأطفال من ذوي الاعاقة في مراحل ما قبل المدرسة ولعائلاتهم المسجلين في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وذلك من خلال تقديم معونات مالية شهرية. يمكن لعلائلات هؤلاء الأطفال التقديم على المساعدة المالية من خلال الخدمات الإلكترونية، حيث تقدم هذه المعونات للعائلات التي لديها طفل أو أكثر من ذوي الاحتياجات الخاصة في سن ما قبل المدرسة والذين أوكلت رعايتهم لوكالة الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. الخدمات ذات العلاقة:تقييم الإعاقة.إصدار مشهد إعاقة.التسجيل في مراكز الرعاية النهارية الأهلية.طلب إعانة مالية للأشخاص من ذوي الإعاقة.خدمات الإعانة المالية للأجهزة الطبية.التعليم العام لذوي الاعاقةأخذت الدولة على عاتقها توفير فرص الحياة الكريمة لجميع مواطنيها على حدٍ سواء، بما في ذلك التعليم. وإيمانًا منها بأهمية تساوي الفرص التعليمية بين الأطفال العاديين والأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة فقد وفرت الدولة خدمات تعليمية وتربوية تناسب احتياجات هؤلاء الأطفال. فقد وفّرت لهم المعاهد المتخصصة للحالات التي تحتاج إلى اهتمام ورعاية خاصة، ووفرت فرص التعليم المدمج للأطفال من ذوي الإعاقة مع الأطفال العاديين لتتاح للجميع تقبّل الاختلاف في القدرات بينهم.المعاهد الحكومية للإعاقات المختلفة "معاهد التربية الفكرية – معاهد العوق البصري – معاهد العوق السمعي" وتجهيزها حسب الاحتياجات، وتقديم المناهج المتوافقة لهم عبر معلمين متخصصين، وتقديم الخدمات التأهيلية لمختلف فئات ذوي الإعاقة.دمج الطلاب ذوي الإعاقة في مدارس التعليم العام، مع تقديم الخدمات التربوية والتأهيلية المساندة التي تضمن مسايرتهم لأقرانهم في الصفوف الدراسية المختلفة، مثل (صعوبات التعلم – الاضطرابات السلوكية والتوحد). تحرص وزارة التعليم على تهيئة البيئة التعليمية في مدارس الدمج وتدريب العاملين بها للحصول على بيئة تعليمية صحية مناسبة لاحتياجات الطلاب من ذوي الاعاقة.الأصل أن تشريعات الخدمة المدنية في المملكة عامة، إذ لا يوجد أي تشريع يستثني الأشخاص ذوي الإعاقة من الحق في الوظيفة العامة والحصول على المرتب المساوي لمرتبات الآخرين، إلا أنه ولضمان توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة والتشجيع عليه ودعمه كان هناك بعض التشريعات والتدابير التي تمثل إطارًا قانونيًا لذلك:يهدف برنامج توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة "توافق" التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية إلى دعم وتمكين القوى العاملة من الأشخاص ذوي الإعاقة للعمل في القطاع الخاص.يهدف نظام ترخيص بيئات العمل الموائمة لذوي الإعاقة "مواءمة" التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى خلق بيئة عمل آمنة ومساندة لذوي الإعاقة عن طريق تبني أفضل المعايير والممارسات في هذا المجال.مبادرة تهدف الى دعم وتمكين أرباب العمل في جميع أنواع الأعمال بخصوص شمل الأشخاص ذوي الإعاقة كأعضاء متساوين وفعالين في القوة العاملة. كما تقدم المبادرة المحاضرات وورش العمل التعليمية والاستشارات حول بيئات العمل وخدمات التوظيف وتقوم بعمل حملات إعلامية وتوفر مصادر تعليمية كما تقوم بطباعة ونشر الأخبار الهامة.يعد برنامج العمل عن بعد أحد المبادرات الوطنية الهامة التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بهدف سد .الفجوة بين أصحاب العمل والباحثون عن عمل، وتخطي صعوبات المواصلات من وإلى مكان العمل.تمنح الدولة الأشخاص من ذوي الإعاقة وأسرهم ممن تنطبق عليهم الشروط مبلغًا ماليًا بقدر 150 ألف ريال لتأمين سيارة ذوي الإعاقة. للمزيد يمكنك الاطلاع على هذه الصفحة.يستطيع ذوو الإعاقة المسجلين لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الذين تم تقييمهم، التقدم بطلب الحصول على خطاب تأييد لإعفاء رسوم التأشيرات لهم حسب الشروط والضوابط..يمكن إصدار بطاقة رقمية لتخفيض أجور الإركاب للأشخاص من ذوي الإعاقة السعوديين ومرافقيهم من خلال هذه الصفحة. وتوفر هذه البطاقة تخفيض 50% على وسائل النقل الحكومية حسب الضوابط والشروط المعدة.يمكن إصدار بطاقة للتسهيلات المرورية للأشخاص من ذوي الإعاقة من خلال هذه الصفحة، وتمكنهم هذه البطاقة من الدخول إلى مواقف المرافق العامة، والوقوف في مواقف السيارات المخصصة لهم دون قيود في جميع أنحاء المملكة إلكترونيا.يمنح الأشخاص ذوي الإعاقة الأولوية في الحصول على منتجات الدعم السكني ومنح الأراضي، والتقديم على صندوق التنمية العقارية لمنح القروض الميسرة دون فوائد لبناء المساكن الشخصية كما تنص عليه المادة الحادية والثلاثون في اللائحة التنفيذية لتنظيم دعم الإسكان.منح كل طالب منتظم في الدراسة بمعاهد وبرامج التربية الخاصة مكافأة شهرية حسب المرحلة التعليمية وتتراوح بين 300 و450 ريالاً للمقيم مع أسرته، أو بين 90 و180 ريالا للطلاب المقيمين في الأقسام الداخلية.إعانة الأجهزة التأهيلية: توزيع الأجهزة المعينة التأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون خارج المراكز الإيوائية بمعدل ثلاثة إلى أربعة أجهزة مثل: الكراسي المتحركة والأسرّة والعكاكيز والمراتب الهوائية وغيرها.إعانة البرامج التأهيلية: تصرف مكافأة مالية مقدارها 400 - 800 ريالًا لكل شخص متدرب من ذوي الإعاقة أثناء التحاقه ببرنامج التأهيل، ويتم زيادتها في حال إعالتهم لأسرة. ويحصل الخريجون على منحة قدرها 50 ألف ريال للبدء في مشروع تجاري في نفس مجالهم التدريبي.تمنح الإعانات للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم التي تقوم برعايتهم في بيوتهم، وتتوزع على أربعة مستويات:الإعاقة البسيطة، وتحصل على 4 آلاف ريال.الإعاقة المتوسطة، وتحصل على 8 آلاف ريال.الإعاقة الشديدة، وتحصل على 16 ألف ريال.الإعاقة الشديدة جدًا، وتحصل على 20 ألف ريال.https://www.my.gov.sa/wps/portal/snp/careaboutyou/RightsOfPeopleWithDisabilities