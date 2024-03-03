عاجل.. أهلية الدفعة 76 من حساب المواطن.. السؤال الذي يشغل بال الملايين

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لا شيء يشغل اهتمام الملايين من مستخدمي حساب المواطن في هذه الأيام أكثر من التساؤل عن موعد صدور الأهلية للدفعة 76 - شهر مارس.

وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس" ردًا على استفسارات متكررة بهذا الصدد: "سيتم الإعلان عن صدور نتائج الأهلية شهريًا من خلال الحساب الرسمي للبرنامج، وبإمكانك معرفة نتيجة أهليتك عن طريق حسابك (دراسة الأهلية)".



وعليكم السلام ، سيتم الإعلان عن صدور نتائج الأهلية شهرياً من خلال الحساب الرسمي للبرنامج ، وبإمكانك معرفة نتيجة أهليتك عن طريق حسابك ( دراسة الأهلية )، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) March 2, 2024





متى سيتم دراسة الأهلية للمستفيد الرئيس/ التابع؟



كيف تتقدم باعتراض على نتيجة الأهلية؟



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن:

