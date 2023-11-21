الأربعاء، 08 جمادى الأولى 1445 ، 22 نوفمبر 2023

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عاجل.. أمانة جدة تعلن أسماء المرشحين لإجراء المقابلات الشخصية لعدد من الوظائف

أمانة جدة
أمانة جدة
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أعلنت أمانة محافظة جدة أسماء المرشحين والمرشحات للمرحلة الأولية المتقدمين لشغل (12) وظيفة.

عدد المرشحين مبدئيااضافة اعلان


وبلغ عدد المرشحين مبدئياً (80) متقدما ومتقدمة على وظائفها المعلنة في تاريخ 1445/04/30هـ عبر المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف (جدارات).

وسيتم التواصل مع المرشحين والمرشحات عبر الرسائل النصية من خلال وسائل الاتصال المسجلة في نظام (جدارات) وذلك لتحديد موعد مطابقة البيانات والمقابلات الشخصية، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة الاستعلام الموضحة أدناه.

وأشارت الأمانة في حال عدم الحضور لتسليم الوثائق والمقابلة الشخصية في الوقت والتاريخ المحدد في الرسائل النصية؛ سيعتبر ذلك عزوفًا منه أو منها عن رغبته في التوظيف.

كما أكدت أنها قد دعت أكثر مَن متقدم لكل وظيفة لإجراء المقابلة الشخصية، وفي حال عدم اجتياز المقابلة سوف يتم استبعاد طلب المرشح أو المرشحة؛ مبينة أن المقابلة الشخصية لا تعني القبول النهائي.

رابط الاستعلام:


1- على موقع الأمانة: اضغط هنا

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