عاجل.. أكثر سؤال للمستفيدين أجاب عليه حساب المواطن خلال الفترة السابقة

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تتعدد أسئلة المستفيدين لبرنامج حساب المواطن، ما بين وقت نزول الدعم، وقيمة الدعم، وصدور الأهلية، والاعتراض على الأهلية. اضافة اعلان

وجاء سؤال حالة الاعتراض على الأهلية من ضمن أكثر الأسئلة التي بادر بها المستفيدون، وجاءت توضيحات حساب المواطن عليها.





الاعتراض على الأهلية في حساب المواطن



حياك الله ، حالة الاعتراض " منتهية " تعني انه تمت الموافقة على الاعتراض، وفي حال تمت الموافقة عليه بعد تاريخ " 10 يناير " سيتم دراسة الأهلية وإبلاغك باستيفائك لشروط الأهلية عن طريق حسابك ( دراسة الأهلية ) ضمن دورة الأهلية لشهر"مارس"، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) February 2, 2024

البرنامج يحدد الوقت المخصص للاعتراض على الأهلية



الاستعلام عن أهلية حساب المواطن



خطوات الاعتراض على عدم الأهلية في حساب المواطن

وقال حساب المواطن على حسابه الرسمي بمنصة "إكس" بخصوص هذا الأمر: "حالة الاعتراض "منتهية" تعني أنه تمت الموافقة على الاعتراض، وفي حال تمت الموافقة عليه بعد تاريخ "10 يناير" سيتم دراسة الأهلية وإبلاغك باستيفائك لشروط الأهلية عن طريق حسابك (دراسة الأهلية) ضمن دورة الأهلية لشهر "مارس"".جاء ذلك ردًا على سؤال لأحد المستفيدين يقول فيه: "أنا ساكن بشقه وعندي عقد إيجار موثق، ورُفضتُ، وقدمتُ اعتراضًا ورُفض ثانيةً.. لماذا؟".وفي وقت سابق، تساءل أحد المستفيدين قائلاً: "هل يوجد وقت مخصص لتقديم الاعتراض على الأهلية أم مفتوح طول أيام الشهر؟".وردًا على ذلك، قال البرنامج: "بإمكانك تقديم اعتراض على عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية".وأتاح البرنامج الاستعلام عن نتائج الأهلية عبر خلال الخطوات التالية:- زيارة المنصة الإلكترونية لحساب المواطن ( من هنا ).- ادخل إلى قائمة دراسة الأهلية.- اختر (دراسة الأهلية) وسيعرض لك النظام نتائج الأهلية.







في حال كانت حالة الأهلية"غير مؤهل"يلزمك التوجه لتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية الظاهرة لديك عن طريق حسابك(دراسة الأهلية،أسباب عدم أهلية العائل-تقديم اعتراض وارفاق المستندات إن وجدت)وذلك بعد تحديث بياناتك طبقاً لسبب عدم الأهلية في مدة اقصاها 90يوم من تاريخ صدور نتيجة الأهلية. — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) December 3, 2023

معرفة نتيجة الاعتراض



المستهدفون من حساب المواطن



ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟

وقال البرنامج عبر حساب "خدمة المستفيدين" في منصة "إكس": "في حال كانت حالة الأهلية "غير مؤهل "يلزمك التوجه لتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية الظاهرة لديك".وفيما يلي الخطوات:-الدخول إلى الموقع الإلكتروني لحساب المواطن ( من هنا ).-تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي.-النقر على أيقونة "دراسة الأهلية".-ستظهر أسباب عدم أهلية العائل.-الضغط على "تقديم اعتراض".-تعبئة جميع البيانات المطلوبة من المستحق.-إرفاق المستندات التي تدعم طلب الاعتراض إن وجدت.-النقر على "إرسال الطلب".في حالة قبول طلب الاعتراض يتم تعويض المستحق عن الفترة الماضية بأثر رجعي أقصاه خمسة أشهر.ويأتي تقديم طلب الاعتراض بعد تحديث بياناتك طبقًا لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.وفي حال تقدم الاعتراض، يمكن معرفة النتيجة من خلال الخطوات التالية:- دراسة الأهلية.- اعتراضاتي.- الاعتراضات الحالية.1 – الأسر السعودية.2 – المواطن غير المتزوج.3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.8 – زوجة المواطن السعودي.







خطوات التسجيل في حساب المواطن

