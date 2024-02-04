عاجل.. أكثر سؤال للمستفيدين أجاب عليه حساب المواطن خلال الفترة السابقة

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تتعدد أسئلة المستفيدين لبرنامج حساب المواطن، ما بين
وقت نزول الدعم، وقيمة الدعم، وصدور الأهلية، والاعتراض على الأهلية.
وجاء سؤال حالة الاعتراض على الأهلية من ضمن أكثر الأسئلة التي بادر بها المستفيدون، وجاءت توضيحات حساب المواطن عليها.
الاعتراض على الأهلية في حساب المواطنوقال حساب المواطن على حسابه الرسمي بمنصة
"إكس" بخصوص هذا الأمر: "حالة الاعتراض "منتهية" تعني أنه
تمت الموافقة على الاعتراض، وفي حال تمت الموافقة عليه بعد تاريخ "10 يناير"
سيتم دراسة الأهلية وإبلاغك باستيفائك لشروط الأهلية عن طريق حسابك (دراسة الأهلية)
ضمن دورة الأهلية لشهر "مارس"".
جاء ذلك ردًا على سؤال لأحد المستفيدين يقول فيه: "أنا ساكن بشقه وعندي عقد إيجار موثق، ورُفضتُ، وقدمتُ اعتراضًا ورُفض ثانيةً.. لماذا؟".
حياك الله ، حالة الاعتراض " منتهية " تعني انه تمت الموافقة على الاعتراض، وفي حال تمت الموافقة عليه بعد تاريخ " 10 يناير " سيتم دراسة الأهلية وإبلاغك باستيفائك لشروط الأهلية عن طريق حسابك ( دراسة الأهلية ) ضمن دورة الأهلية لشهر"مارس"، نسعد بخدمتك— خدمة المستفيدين (@Citizen_care) February 2, 2024
البرنامج يحدد الوقت المخصص للاعتراض على الأهليةوفي وقت سابق، تساءل أحد المستفيدين قائلاً: "هل
يوجد وقت مخصص لتقديم الاعتراض على الأهلية أم مفتوح طول أيام الشهر؟".
وردًا على ذلك، قال البرنامج: "بإمكانك تقديم اعتراض على عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية".
الاستعلام عن أهلية حساب المواطنوأتاح البرنامج الاستعلام عن نتائج الأهلية عبر خلال
الخطوات التالية:
- زيارة المنصة الإلكترونية لحساب المواطن (من هنا).
- ادخل إلى قائمة دراسة الأهلية.
- اختر (دراسة الأهلية) وسيعرض لك النظام نتائج الأهلية.
خطوات الاعتراض على عدم الأهلية في حساب المواطن
وفيما يلي الخطوات:
-الدخول إلى الموقع الإلكتروني لحساب المواطن (من هنا).
-تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي.
-النقر على أيقونة "دراسة الأهلية".
-ستظهر أسباب عدم أهلية العائل.
-الضغط على "تقديم اعتراض".
-تعبئة جميع البيانات المطلوبة من المستحق.
-إرفاق المستندات التي تدعم طلب الاعتراض إن وجدت.
-النقر على "إرسال الطلب".
في حالة قبول طلب الاعتراض يتم تعويض المستحق عن الفترة الماضية بأثر رجعي أقصاه خمسة أشهر.
ويأتي تقديم طلب الاعتراض بعد تحديث بياناتك طبقًا لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.
في حال كانت حالة الأهلية"غير مؤهل"يلزمك التوجه لتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية الظاهرة لديك عن طريق حسابك(دراسة الأهلية،أسباب عدم أهلية العائل-تقديم اعتراض وارفاق المستندات إن وجدت)وذلك بعد تحديث بياناتك طبقاً لسبب عدم الأهلية في مدة اقصاها 90يوم من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.— خدمة المستفيدين (@Citizen_care) December 3, 2023
معرفة نتيجة الاعتراضوفي حال تقدم الاعتراض، يمكن معرفة النتيجة من خلال
الخطوات التالية:
- دراسة الأهلية.
- اعتراضاتي.
- الاعتراضات الحالية.
المستهدفون من حساب المواطن1 – الأسر
السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.
ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟
وقالت "خدمة المستفيدين" في حسابها عبر موقع "تويتر": "التسجيل متاح، علمًا بأنه يتم دراسة ضوابط دعم البرنامج بشكل دوري وسيتم الإعلان عن الدراسة فور الانتهاء منها".
ويتم التسجيل في حساب المواطن عبر الشروط التالية:
- الهوية الوطنية وكارت العائلة.
- معلومات عن العمل والراتب.
- معلومات عن الدخل الإضافي في إعانات الدولة.
- الإفصاح عن دخل الزوجة إن وجد.
- بطاقة أحوال لكل من العاطل عن العمل والموظف الحكومي وموظف القطاع الخاص.
- رقم الحساب البنكي "الآيبان"، على أن يكون الحساب نشطًا.
– أن يكون راتب المواطن أقل من عشرين ألف ريال.
خطوات التسجيل في حساب المواطنفيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن (من هنا).
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدحال البيانات التالية:
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية:
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارة المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.