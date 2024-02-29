عاجل.. أقصى مهلة لتحويل الإيجارات الشهرية.. توضيح من "إيجار"

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حددت منصة "إيجار"، أقصى مهلة لتحويل مبالغ الإيجارات الشهرية إلى حسابات المؤجرين.

وقالت عبر حسابها في منصة "إكس": "يتم تحويل المبلغ للمؤجر خلال 5 أيام عمل من تاريخ السداد إلى المحفظة أو الحساب البنكي باستثناء يومين: الجمعة والسبت".



حياك الله ,

يتم تحويل المبلغ للمؤجر خلال 5أيام عمل من تاريخ السداد إلى المحفظة أو الحساب البنكي بإستثناء يومين الجمعة والسبت .

سُعدنا بخدمتك. — إيجار (@ejar_sa) February 28, 2024





خطوات ورابط سداد عقود الإيجار السكني عبر منصة إيجار



إيقاف إصدار سندات القبض الإلكترونية للعقود السكنية الجديدة



آلية سداد الإيجار عبر القنوات الرقمية المحددة



سداد الدفعات الإيجارية من قبل المستأجر عن طريق مدى



سداد الدفعات الإيجارية عبر Apple pay



خطوات سداد الإيجار عبر سداد



مميزات الدفع الرقمي عبر منصة إيجار



واعتبارًا من 15 يناير الماضي، بدأت الهيئة العامة للعقار في حصر التعامل المالي المرتبط بعمليات دفع الإيجار من خلال القنوات الرقمية عبر منصة "إيجار".وتشمل عملية حصر الدفع عبر القنوات الرقمية في إيجار جميع عقود الإيجار السكنية الجديدة.ولن يُعتد بعد هذا التاريخ بأي إثباتات لعمليات دفع الإيجار خارج إطار القنوات الرقمية في إيجار (مدى، وسداد باستخدام رقم المفوتر 153). لكن قرار الحصر لا يشمل العقود الإيجارية التجارية، على ما أفادت الهيئة.كما بدأت الهيئة اعتبارًا من منتصف الشهر الماضي، في الإيقاف التدريجي لإصدار سندات القبض الإلكترونية للعقود السكنية الجديدة، حيث ستسوى الدفعة آليًّا عند سدادها بإحدى القنوات الرقمية، دون الحاجة إلى إصدار سند القبض، وذلك تطبيقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (131) بوضع الترتيبات اللازمة لتوفير خدمة السداد الإلكتروني لمدفوعات عقود الإيجار.وحددت هيئة العقار، آلية سداد الإيجار عبر القنوات الرقمية المحددة، على النحو التالي:توثيق المؤجر والمستأجر للعقد في إيجار عبر وسيط عقاري مرخّص من الهيئةالبدء باستخدام قنوات الدفع الرقمية في إيجار لإجراء عمليات الدفع.وتصل الدفعة الإيجارية بعد دفعها عبر القنوات الرقمية في إيجار إلى الحساب البنكي للمؤجر المسجل في عقد الإيجار خلال 5 أيام عمل.وتتمثل القنوات الرقمية الثلاث التي حصرت منصة إيجار لسداد دفعات الإيجار في كل من مدى وسداد Apple pay.فيما يلي خطوات سداد الدفعات الإيجارية من قبل المستأجر عن طريق مدى:الدخول على لوحة المعلومات أو قائمة المالية في منصة إيجار.إختيار العقد من القائمة الجانبية.الضغط على "إجراء دفعة".الانتقال إلى صفحة الدفع بها إجمالي المبلغ المستحق.إدخال المبلغ المطلوب دفعه.تأكيد الطلب.تسجيل بيانات بطاقة "مدى" - تختيار "الدفع الآن".فيما يلي طريقة سداد الدفعات الإيجارية عبر Apple pay:الدخول على القائمة "المالية" في إيجار - اختيار "عرض الفواتير".اختيار العقد ثم "إجراء الدفعة.الانتقال إلى صفحة الدفع لسداد إجمالي المبلغ المستحق.إدخال المبلغ المطلوب ثم تأكيد الطلب.تسجيل بيانات بطاقة مدى واختيار"الدفع الآن"، أو السداد عن طريق Apple pay".فيما يلي خطوات سداد الدفعات الإيجارية من قبل المستأجر عن طريق سداد:الدخول إلى تطبيق الحساب البنكي.اختيار خدمة المدفوعات الإلكتروني من القائمة الرئيسية.النقر على سداد فواتير - اختيار إضافة فاتورة أو الدفع لمرة واحدة.حدد الجهة المفوترة.تدوين رقم العقد.إدخال رقم الحساب.تحديد المبلغ المستحق.دفع الفاتورة.وبينت "إيجار" ميزات الدفع الرقمي؛ وأبرزها:حفظ حقوق أطراف العملية الإيجاريةتوثيق الدفعات الماليةوعدم الحاجة إلى إصدار سندات القبض الإلكترونيةبالإضافة إلى تعزيز التعاملات الإلكترونيةرفع مستوى الشفافية في العمليات العقاريةالحد من عمليات الاحتيال العقاريتسهيل عمليات الدفع على المستأجر حيث يمكن الدفع جزئيًا، بحسب الاتفاق بين الطرفين.