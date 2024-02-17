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عاجل.. أسرع طريقة لإغلاق حساب أبشر عند سرقته (فيديو)

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حساب أبشر
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يُعتبر حساب أبشر من الخدمات التي يحتاجها المواطنون باستمرار فهو يقدم الخدمات كافة إلكترونية بدون الحاجة للذهاب إلى فروع القطاعات المختلفة.اضافة اعلان

أسرع طريقة لإغلاق حساب أبشر عند سرقته

كما يُعد اختراق حساب أبشر من المشكلات التي قد يتعرض لها البعض إلا أنه يجب سرعة استعادته حتى لا تؤدي سرقة الحساب إلى الإضرار بالمستفيد ومعاملاته.

وكشف حساب الخبير التقني والمهتم بالأخبار التقنية والأجهزة الذكية والمهرف باسم "سالم" على منصة "إكس"، عن أسرع طريقة في إغلاق حساب "أبشر" في حال تم سرقته، باتباع هذه الخطوات:
1 – الدخول لحساب أبشر.
2 – اغلاق مؤقت للحساب عبر "جوجل".
3 – الدخول على تطبيق "نفاد".
4 – النقر على الاعدادات.
5 – المقر على خدمات أجهزة الخدمة الذاتية "أبشر".
6 – عمل إيقاف مؤقت للهوية الرقمية "أبشر".
7 – الضغط على "التالي"، سيطلب منك تصوير وجهك ويتم الإغلاق مؤقتًا.
وأوضح أن الطريقة تمنع السارق من التمادى في فتح أرقام بإسم الشخص أو حسابات بنكية أو أي خدمات، ويستخدمها في النصب والاحتيال.

 خطوات استعادة حساب أبشر 

ومن ناحيتها، كشفت منصة أبشر خطوات استعادة حساب أبشر في حالة اختراقه، موضحة أنه يجب تحديث رقم الجوال وتغيير كلمة المرور من جهاز الخدمة الذاتية.
وأضافت أنه يمكن تحديث كلمة المرور من خلال موظفي التسجيل والتفعيل بالأحوال المدنية للمواطنين أو الجوازات بالنسبة للمقيمين.
ودعت المنصة ولمعرفة مواقع المراكز يرجى زيارة من هنا.

مراكز التسجيل والتفعيل

وأشارت إلى أنه للاطلاع على مراكز التسجيل والتفعيل التابعة لمنصة أبشر يجب زيارة هذا الرابط واختيار المنطقة ثم اختيار المدينة والاطلاع على مراكز التفعيل فيها.

أبشر تعديل البيانات

وأوضحت منصة أبشر إتاحة خدمة تعديل معلومات المستخدم إلكترونيًا عبر  هذه الخطوات:
ويمكن إتمام ذلك من خلال الخطوات التالية لتنفيذ الخدمة، وهي:
1 - الدخول إلى موقع منصة أبشر من هنا.
2 - اختيار تعديل معلومات المستخدم.
3 - استبدال اللوحات عبر أبشر.

خطوات خدمة استبدال اللوحات

وأوضحت منصة أبشر خطوات تنفيذ خدمة استبدال اللوحات، والتي جاءت كالتالي:
1 - الدخول على منصة أبشر من هنا.
2 - اختر خدمات من تبويب المركبات.
3 - اختيار إدارة المركبات.
4 - تحديد نوع المركبة.
5 - اختيار استبدال لوحات المركبة.

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