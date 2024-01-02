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عاجل.. أسباب توقف معاش التأمينات الاجتماعية عن المستفيدين 1445

المؤسسة العامة للتقاعد بالسعودية - التامينات
الهيئة العامة للتقاعد
أ أ
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أعلنت الهيئة العامة للتقاعد، عن أسباب توقف راتب التقاعد والحالات التي تؤدي إلى إلغاء حق المستفيد في صرف المعاش، طبقًا للنظام الخاص بمؤسسة التأمين والمعاشات ومؤسسة التقاعد.اضافة اعلان

أسباب توقف راتب التقاعد

يتم إيقاف الراتب بشكل تلقائي عن مستفيدين معاش “مؤسسة التقاعد العامة" في بعض الحالات والتي تتمثل في النقاط الآتية:
1ـ في حالة زواج المستفيدات من المعاش قبل زواجها يتم إيقاف المعاش فورًا بشكل تلقائي.
2ـ في حالة الوفاة فهو من الأسباب الرئيسة لإيقاف حق المستفيد وتوقف المعاش.
3ـ عند تجاوز الأبناء الذكور المثبت دراستهم سابقًا سن الـ 26 عامًا.
4ـ في حالة عمل المستفيد في أي من وظائف القطاع الحكومي والتي تخضع لمؤسسة التأمينات، وذلك عندما يكون عمر الموظف أقل من 60.


شفاء المستفيد العاجز يوقف المعاش

5ـ عند شفاء المستفيد العاجز وانتهاء العجز الصحي.
6ـ عند بلوغ الأبناء ”الذكور” عمر الـ21 سنة، ولا يوجد ما يثبت مواصلة الدراسة، ولم تُبلغ الجهات المختصة بالأمر.
7ـ عدم تحديث بيانات المستفيد الخاصة وتجاوز الفترة المسموحة والتي تصل إلى 3 سنوات.
8ـ كما أكدت مؤسسة التقاعد بأنه عند توقف المعاش لأحد المستفيدين لا يتم مرة أخرى توزيعه على باقي المستفيدين.


ما الفئات المستحقة للمعاش التقاعدي؟

قامت هيئة التأمينات الاجتماعية بذكر الحالات المستحقة للمعاش وهي:
1ـ في حالة وفاة المستفيد يحق المعاش للزوجة والأبناء ويتساوى قيمة المعاش مع قيمته قبل الوفاة.
2ـ في حالة كان عدد المستفيدين 2 ينقسم بينهما المعاش بالمناصفة، وتبلغ النسبة 75%من مبلغ المعاش.
3ـ أما في حالة كان المستفيد شخصًا واحدًا فيحصل على نصف مبلغ المعاش.
4ـ بينما يحصل المستفيدون على نسب متساوية من الراتب في حالة وصل عددهم إلى 4 أفراد وأكثر.

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