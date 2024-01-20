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عاجل.. أسباب الاستبعاد المؤهلة لاستحقاق صرف تعويض ساند

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التأمينات وضعت شروطًا لاستحقاق تعويض ساند
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حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أسباب الاستبعاد المؤهلة لاستحقاق صرف تعويض ساند لعملاء نظام التأمينات، وذلك لمن ترك العمل لسبب خارج عن إرادته. اضافة اعلان

الشروط المؤهلة للحصول على استحقاق ساند

وتتمثل الشروط المؤهلة للحصول على استحقاق "ساند"، بحسب ما أعلنت التأمينات عبر حسابها في منصة "إكس": 
-الإفلاس: في حال اشهار المنشأة افلاسها وفق الأنظمة.
-فصل بموجب المادة (77) من نظام العمل:
عند فصل الموظف وفق أحكام المادة 77 من نظام العمل.
-إنهاء النشاط: عند إنهاء علاقة العمل بسبب إنهاء نشاط المنشأة نهائيًا.
-انتهاء العقد أو عدم التجديد برغبة صاحب العمل:
إذا انتهى عقد العمل ولم يرغب صاحب العمل بتجديد العقد مع رغبة المشترك بتجديده.
-الأحكام القضائية المثبتة أن ترك العامل للعمل لأسباب راجعة لصاحب العمل:
إذا صدر قرار من الجهة المختصة بثبوت فسخ العقد بسبب راجع لصاحب العمل

التحقق من الأهلية لنظام ساند

ويمكنك التحقق من الأهلية لنظام ساند عبر الرابط: (من هنا)
وفي حال توافق شروط ساند يمكنك التقدم بطلب عبر حسابك الشخصي.


نظام ساند

نظام "ساند" هو نظام ضد التعطل عن العمل، ويتبع لأنظمة الرّعاية الاجتماعية التي أطلقتها مؤسسة التأمينات الاجتماعية في السعودية في عام 1435 هـ.
ويختص النظام بتقديم الدعم المادي للموظفين السعوديين في حال تعرض أي منهم للتعطل عن العمل، أو في حال تم فصل الموظف لظروفٍ خارجة عن إرادته، من أجل توفير حياة كريمة لهم خلال فترة تعطلهم عن العمل إلى حين العثور على وظيفة أخرى، ويتم ذلك من خلال توفير مصدر دخل شهري لمدة عام كامل، إلى حين الحصول على وظيفة جديدة.

المشمولون بنظام ساند

ويشمل نظام "ساند" كافة العاملين في المملكة في لقطاع الخاص، والعاملين الحكوميين الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية، شريطة أن يكون عمر المستفيد منه أقل من 60 عامًا، إذ إن نظام "ساند" يسعى إلى تحقيق الحماية الاجتماعية للعمال السعوديين بالقطاع الخاص، والعاملين الحكوميين الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية.

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