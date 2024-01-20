عاجل.. أسباب الاستبعاد المؤهلة لاستحقاق صرف تعويض ساند

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حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أسباب الاستبعاد المؤهلة لاستحقاق صرف تعويض ساند لعملاء نظام التأمينات، وذلك لمن ترك العمل لسبب خارج عن إرادته.
الشروط المؤهلة للحصول على استحقاق ساندوتتمثل الشروط المؤهلة للحصول على استحقاق "ساند"، بحسب ما أعلنت التأمينات عبر حسابها في منصة "إكس":
-الإفلاس: في حال اشهار المنشأة افلاسها وفق الأنظمة.
-فصل بموجب المادة (77) من نظام العمل:
عند فصل الموظف وفق أحكام المادة 77 من نظام العمل.
-إنهاء النشاط: عند إنهاء علاقة العمل بسبب إنهاء نشاط المنشأة نهائيًا.
-انتهاء العقد أو عدم التجديد برغبة صاحب العمل:
إذا انتهى عقد العمل ولم يرغب صاحب العمل بتجديد العقد مع رغبة المشترك بتجديده.
-الأحكام القضائية المثبتة أن ترك العامل للعمل لأسباب راجعة لصاحب العمل:
إذا صدر قرار من الجهة المختصة بثبوت فسخ العقد بسبب راجع لصاحب العمل
التحقق من الأهلية لنظام ساندويمكنك التحقق من الأهلية لنظام ساند عبر الرابط: (من هنا)
وفي حال توافق شروط ساند يمكنك التقدم بطلب عبر حسابك الشخصي.
حياك الله ، ساند يصرف لمن ترك العمل لسبب خارج عن إرادته ومرفق لكم أسباب الاستبعاد المؤهلة لصرف ساند ،— العناية بالعملاء (@GosiCare) January 18, 2024
ويمكنك التحقق من الأهلية لنظام ساند عبرالرابط:https://t.co/uWFBEb1442
وفي حال توافق شروط ساند يمكنك التقدم بطلب عبر حسابك الشخصي.
نسعد بخدمتك pic.twitter.com/0CmXFSkhwU
نظام ساندنظام "ساند" هو نظام ضد التعطل عن العمل، ويتبع لأنظمة الرّعاية الاجتماعية التي أطلقتها مؤسسة التأمينات الاجتماعية في السعودية في عام 1435 هـ.
ويختص النظام بتقديم الدعم المادي للموظفين السعوديين في حال تعرض أي منهم للتعطل عن العمل، أو في حال تم فصل الموظف لظروفٍ خارجة عن إرادته، من أجل توفير حياة كريمة لهم خلال فترة تعطلهم عن العمل إلى حين العثور على وظيفة أخرى، ويتم ذلك من خلال توفير مصدر دخل شهري لمدة عام كامل، إلى حين الحصول على وظيفة جديدة.