عاجل.. أريد استخراج رخصة قيادة لـ10 سنوات كم الرسوم؟ "المرور" توضح

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أوضّحت الإدارة العامة للمرور، قيمة استخراج رخصة
القيادة لكل عام، ورسوم التجديد السنوي، ورسوم التالف والمفقود، ورسوم نقل
الملكية، وذلك لأنواع المركبات المختلفة.
رسوم استخراج رخصة القيادة لكافة أنواع المركباتوأجابت "المرور" عبر حسابها الرسمي على منصة
"إكس" على سؤال يقول: " أريد استخراج رخصة القيادة لمدة 10
سنوات.. كم الرسوم كرمًا؟".
وجاء رد "المرور": " تفضّل بالاطلاع على تفاصيل استفسارك"، مبينًا رسم الرخصة السنوي، ورسم التجديد السنوي، ورسم التالف والمفقود، وقيمة رسوم نقل الملكية.
مرحبًا بك، تفضّل بالإطلاع على تفاصيل استفسارك. يسعدنا تواصلك pic.twitter.com/SA4sp2hpkO— المرور السعودي (@eMoroor) March 8, 2024
1 - رخصة سير خاصةتبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي
وكذلك رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 150 ريالًا.
2 - رخصة سير نقل
خاصةتبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 200
ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 150
ريالًا.
3 - رخصة سير حافلة
خاصةتبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 200
ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 150
ريالًا.
4 - رخصة سير سيارة
أجرةتبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 200
ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 300
ريال.
5 - رخصة سير نقل عامتبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 400
ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 300
ريال.
6 - رخصة سير حافلة
عامةتبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 400
ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 300
ريال.
7 - رخصة سير دراجة
آليةتبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي
وكذلك رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 150 ريالًا.
8 - رخصة سير مركبة
أشغال العامةتبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 300
ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 300
ريال.
كيفية تجديد رخصة القيادة عبر منصة أبشرـ قم بالتسجيل على منصة أبشر السعودية باستخدام الحساب
الشخصي وإدخال الرقم السري والاسم.
ـ بعد التسجيل اضغط على بوابة الخدمات واختر خدمة تجديد رخصة القيادة.
ـ قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة وأرفق المستندات اللازمة لتجديد الرخصة.
ـ بعد ذلك ستتلقى معلومات حول المدة التي ستستغرقها عملية استلام الرخصة الجديدة.
ـ انتظر حتى ينتهي تحميل الصفحة وستصلك رسالة على هاتفك المحمول تحدد فترة استلام الرخصة الجديدة.