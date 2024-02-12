عاجل.. أرملة لها أبناء وتزوجت من رجل آخر كيف تحصل على دعم حساب المواطن؟

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أوضح حساب المواطن أن الأرملة التي لها أبناء وتزوجت من رجل آخر، يمكنها الحصول على الدعم من البرنامج.





دعم حساب المواطن لامرأة لها أبناء وتزوجت من رجل آخر



وعليكم السلام، في حال كانت الحالة الاجتماعية للأم "متزوجة" بإمكانها الإستفاده من الدعم كتابع لدى رب الأسره "الزوج" وبإمكانها إضافة الأبناء كتابعين لدى "زوج الأم" بصلة قرابة "تابع معال" وإرفاق المستندات المطلوبة (صك ولاية أو اثبات إحتضان)، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) February 11, 2024

هل يُصرف دعم حساب المواطن لأرملة مواطن أجنبية؟



شروط استيفاء الأهلية







التسجيل الجديد في حساب المواطن



ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟







خطوات التسجيل في حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن

