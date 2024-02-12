عاجل.. أرملة لها أبناء وتزوجت من رجل آخر كيف تحصل على دعم حساب المواطن؟

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أوضح حساب المواطن أن الأرملة التي لها أبناء وتزوجت
من رجل آخر، يمكنها الحصول على الدعم من البرنامج.
دعم حساب المواطن لامرأة لها أبناء وتزوجت من رجل آخروقال البرنامج عبر حساب خدمة المستفيدين في منصة
"إكس": "في حال كانت الحالة الاجتماعية للأم "متزوجة"
بإمكانها الاستفادة من الدعم كتابع لدى رب الأسرة "الزوج"".
وأضاف: "وبإمكانها إضافة الأبناء كتابعين لدى "زوج الأم" بصلة قرابة "تابع معال"، وإرفاق المستندات المطلوبة (صك ولاية أو إثبات احتضان)".
وأكد أن "صك الإعالة ليس من المستندات المطلوبة".
جاء ذلك إجابة على سؤال مواطن يقول فيه: "امرأة أرملة ولها أربعة أبناء وتزوجت من رجل آخر.. كيف تحصل على حساب المواطن؟".
وعليكم السلام، في حال كانت الحالة الاجتماعية للأم "متزوجة" بإمكانها الإستفاده من الدعم كتابع لدى رب الأسره "الزوج" وبإمكانها إضافة الأبناء كتابعين لدى "زوج الأم" بصلة قرابة "تابع معال" وإرفاق المستندات المطلوبة (صك ولاية أو اثبات إحتضان)، نسعد بخدمتك— خدمة المستفيدين (@Citizen_care) February 11, 2024
هل يُصرف دعم حساب المواطن لأرملة مواطن أجنبية؟وفي إفادة سابقة، قال البرنامج عبر حساب خدمة
المستفيدين في منصة "إكس": إنه "في حال كانت الحالة الاجتماعية
"أرملة" يمكنها التسجيل بهوية أكبر الأبناء، وإضافة الأم والتابعين بصلة
قرابة "تابع معال"، وإرفاق أحد هذه المستندات (صك حصر الورثة أو شهادة
ميلاد التابعين أو بطاقة العائلة".
جاء ذلك إجابة على سؤال مواطن يقول فيه: "هل يُصرف حساب المواطن لزوجة مواطن أجنبيه؟ ولكن الزوج متوفى قريب".
شروط استيفاء الأهليةويشترط برنامج حساب المواطن، لاستيفاء شروط الأهلية:
- أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.
- أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.
- عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون.
- توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.
- فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.
التسجيل الجديد في حساب المواطنأتاح حساب المواطن، التسجيل الجديد في برنامج الدعم
وفق الاشتراطات والضوابط المحددة.
وقالت "خدمة المستفيدين" في حسابها عبر موقع "تويتر": "التسجيل متاح، علمًا بأنه يتم دراسة ضوابط دعم البرنامج بشكل دوري وسيتم الإعلان عن الدراسة فور الانتهاء منها".
ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟- الهوية الوطنية
وكارت العائلة.
- معلومات عن العمل والراتب.
- معلومات عن الدخل الإضافي في إعانات الدولة.
- الإفصاح عن دخل الزوجة إن وجد.
- بطاقة أحوال لكل من العاطل عن العمل والموظف الحكومي وموظف القطاع الخاص.
- رقم الحساب البنكي "الآيبان"، على أن يكون الحساب نشطًا.
– أن يكون راتب المواطن أقل من عشرين ألف ريال.
خطوات التسجيل في حساب المواطنفيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن (من هنا).
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدحال البيانات التالية:
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية:
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارة المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.
المستهدفون من حساب المواطن1 – الأسر
السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.