عاجل.. أرملة تسكن بمنزل زوجها المتوفي هل يحق لها التسجيل في حساب المواطن؟

أ أ

أوضح حساب المواطن خطوات تسجيل الأرملة، والمستندات المطلوبة منها للحصول على الدعم من البرنامج.





خطوات تسجيل الأرملة في حساب المواطن



بإمكان"الارملة" التسجيل وإضافة التابعين وإرفاق أحد هذه المستندات ( صك حصر ورثة أو شهادة ميلاد التابعين أو بطاقة العائلة) وفي حال عدم وجود تابعين يلزم إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب،ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكنها الدخول إلى حسابها (ملف المستفيد -المرفقات). — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) February 15, 2024

التسجيل الجديد في حساب المواطن



ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟







خطوات التسجيل في حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن







حساب المواطن

