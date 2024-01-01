عاجل.. أحدث رد من البرنامج.. هل حساب المواطن توقف أم لازال مستمرًا؟

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قبل 10 أيام من حلول موعد صرف الدعم الشهري، لازالت التساؤلات تتواصل حول مصير برنامج حساب المواطن، الذي جرى إطلاقه قبل 6 أعوام، بغرض التخفيف من آثار التوسعات الاقتصادية. اضافة اعلان





هل توقف حساب المواطن؟



أهلاً بك، تنفيذاً للتوجيه الكريم سيستمر العمل ببرنامج حساب المواطن حتى دفعة شهر ديسمبر، علماً أن هناك مراجعة دورية لدراسة ضوابط الدعم وسيتم الاعلان عن أي تحديثات من خلال قنواتنا الرسمية للبرنامج، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) December 31, 2023

وكان آخرها السؤال حول ما إذا كان سيتم صرف دعم حساب المواطن الشهر القادم من عدمه؟.وأجابت "خدمة المستفيدين" عبر حسابها في منصة "إكس"، قائلة: "تنفيذًا للتوجيه الكريم سيستمر العمل ببرنامج حساب المواطن حتى دفعة شهر ديسمبر، علمًا أن هناك مراجعة دورية لدراسة ضوابط الدعم وسيتم الإعلان عن أي تحديثات من خلال قنواتنا الرسمية للبرنامج".







تطوير وتعديل ضوابط حساب المواطن؟



حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن

