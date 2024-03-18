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عاجل.. أبرز الأسئلة الشائعة لخدمة "أبشر سفر"

الجواز
الجوزات
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نشر الحساب الرسمي للجوازات على منصة "إكس"، أهم الأسئلة والإجابات التي تتعلق بخدمة أبشر سفر.
وكتبت المنصة على حسابه قائلة :"تعرَّف على إجابات أبرز الأسئلة الشائعة لخدمة أبشرسفر"، والتي جاءت كالتالي:اضافة اعلان

أهم الأسئلة لخدمة أبشر سفر:

1-ما هي متطلبات إضافة التابعين أو العمالة المنزلية؟
يتم تسجيلهم خلال إنشاء الرحلة ويشترط:
-أن يكون التابع المواطن "أقل من 21 سنة" لديه تصريح سفر مسجل بالنظام.
- أن يكون للعمالة المنزلية تأشيرة خروج وعودة صالحة.
- أن يكون التابع لديه "حواز سفر عادي" أو هوية وطنية سارية.
- ألا تقل صلاحية الجواز أو الهوية عن 3 أشهر.
2- هل يتم إضافة المسافرين إلى الرحلة عند تسجيل الرحلة أو بعد التسجيل؟يتم إضافة أفراد العائلة والعمالة المنزلية عند تسجيل الرحلة وبعد إنشاء الرحلة يمكن إرسال دعوة انضمام لكل من لديه حساب في أبشر.
3- ما الإجراء في حال وجود مسافر غير مضاف ضمن الرحلة في أبشر سفر؟
يتم إضافة المسافر من قبل موظف الجوازات.
4- ما الإجراء في حال لم يتمكن أحد المسافرين المسجلين في الرحلة؟
يتم إلغاء المسافر من الرحلة من قبل موظف الجوازات ول يتم إلغاء كامل الرحلة.

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