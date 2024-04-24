عاجل.. آخر يوم للتسجيل في حساب المواطن.. البرنامج يرد

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في الوقت الذي يترقب فيه مستفيدو حساب المواطن نتيجة إعلان أهلية الدورة 78 - لشهر مايو، حدد البرنامج موعد التسجيل للمشمولين بأهلية الشهر القادم.

وقال ردًا على استفسار بهذا الصدد عبر حسابه في منصة "إكس": "في حال تم تقديم الطلب بعد تاريخ "10 مارس" سيتم دراسة حالة أهليتك وإبلاغك باستيفائك لشروط الأهلية عن طريق زيارة حسابك "دراسة الأهلية" ضمن دورة الأهلية لشهر "مايو".



حياك الله ، في حال تم تقديم الطلب بعد تاريخ" 10 مارس " سيتم دراسة حالة اهليتك وابلاغك باستيفائك لشروط الاهلية عن طريق زيارة حسابك " دراسة الاهلية " ضمن دورة الأهلية لشهر "مايو " ، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) April 23, 2024

أهلية حساب المواطن



كيف تتقدم باعتراض على نتيجة الأهلية؟



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن

