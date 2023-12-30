عاجل.. آخر فرصة.. وظائف شاغرة ينتهي التقديم فيها اليوم

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نستعرض لكم في هذه السطور وظائف ينتهي التقديم فيها اليوم السبت، حيث كشفت جامعة حائل استمرار التقديم لشغل وظائفها الأكاديمية للكوادر الوطنية المؤهلة برتبة "معيد" بنظام العقود في عدد من كليات الجامعة في التخصصات التالية: اضافة اعلان





وظائف أكاديمية شاغرة في جامعة حائل:

الشروط المطلوبة لوظائف جامعة حائل:

طريقة التقديم على وظائف جامعة حائل

وظائف جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

تخصصات وظائف جامعة الإمام عبدالرحمن

شروط التقديم على وظائف جامعة الإمام عبدالرحمن

موعد التقديم

طريقة التقديم