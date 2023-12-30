عاجل.. آخر فرصة.. وظائف شاغرة ينتهي التقديم فيها اليوم

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نستعرض لكم في هذه السطور وظائف ينتهي التقديم فيها اليوم السبت، حيث كشفت جامعة حائل استمرار التقديم لشغل وظائفها الأكاديمية للكوادر الوطنية المؤهلة برتبة "معيد" بنظام العقود في عدد من كليات الجامعة في التخصصات التالية:
وظائف أكاديمية شاغرة في جامعة حائل:
- المالية
- الاعلام
- التسويق
- التشريح
- قانون عام
- تحليل دالي
- أصول الفقه
- قانون خاص
- الحاسب الآلي
- إدارة الأعمال
- ادارة المشاريع
- ريادة الأعمال
- التربية البدنية
- صيدلة سريرية
- فيزياء نظرية
- معمارية الحاسب
- البيانات الضخمة
- أشعة تشخيصية
- وظائف الأعضاء
- علم الأدوية الجيني
- الهندسة الصناعية
- الرنين المغناطيسي
- تطوير وأمان الويب
- ادارة امداد وعمليات
- هندسة التصميم الداخلي
- هندسة الطاقة المتجددة
- ادارة السياحة والفعاليات
- تصميم ونمذجة النظمة الرقمية
- شبكات الجوال والشبكات اللاسلكية
الشروط المطلوبة لوظائف جامعة حائل:
1 - اجتياز المقابلة الشخصية.
2 - أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
3 - أن لا يقل تقديره العام عن جيد جدًا.
4 - أن لا يتجاوز عمر المتقدم وقت الإعلان (28) عام.
- جميع اجراءات التقديم على الوظائف تكون من خلال بوابة التوظيف الالكتروني.
5 - أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس انتظام من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها من ضمن أفضل (500) جامعة حسب تصنيف Shanghai – QS.
6 - الحصول على درجة (75 كحد أدنى) في اختبار القدرات العامة للجامعيين للمتقدمين على كلية (إدارة الأعمال، علوم وهندسة الحاسب الآلي، العلوم، التربية، الآداب والفنون، الشريعة والقانون).
7 - إجتياز اختبار الهيئة السعودية للمهندسين (العام، الخاص) للمتقدمين على كلية الهندسة.
8 - الحصول على درجة (70 % كحد أدني) في اختبار الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للمتقدمين على الكليات الطبية والصحية.
9 - الحصول على تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية واجتياز الاختبار العلمي للتخصصات التي لا يوجد لها اختبار لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بنسبة (70%) كحد ادنى.
10 - أن يكون المتقدم حاصلا على درجة (75 %) في اختبار Step أو ما يعادلها من اختبارات تحديد مستوى اللغة الإنجليزية لجميع التخصصات ويستثنى من ذلك المتقدمين على الكليات (التربية، الشريعة والقانون، الآداب والفنون).
* ملاحظة:
- تقديم أي معلومات غير صحيحة أو غير مطابقة أو عدم اكتمال المرفقات المطلوبة سوف يؤدي الي الغاء الطلب تلقائيا.
- يحق للمتقدم التعديل على طلب التوظيف من خلال خاصية التعديل في بوابة التوظيف قبل موعد اغلاق البوابة.
طريقة التقديم على وظائف جامعة حائل
بدأ التقديم يوم الأحد 1445/6/4هـ من خلال هذا الرابط (إضغط هنا)، وينتهي اليوم السبت 1445/6/17هـ.
وظائف جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل
أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، عن الحاجة للتعاون في التدريس في كليات الجامعة، مع بعض الكفاءات العلمية من خارج الجامعة.
وذلك على نظام العقود الفصلية أو الوحدات التدريسية، وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
تخصصات وظائف جامعة الإمام عبدالرحمن
- هندسة ميكانيكية.
- التصميم الصناعي.
- تصميم داخلي.
- وسائط متحركة.
- هندسة علم المواد.
- هندسة تصنيع.
- أمن المعلومات.
- نظم المعلومات.
- علوم الحاسب.
- إدارة مخاطر.
- ريادة الأعمال.
- حوكمة وامتثال.
- التأمين.
- سلاسل الإمداد.
- رياضيات تطبيقية.
- تاریخ حدیث.
- دراسات متحفية.
- تاريخ إسلامي.
- علاج جذور وأعصاب.
- جراحة الفم والوجه والفكين.
- الخدمات الطبية الطارئة.
- تقنية الأعصاب.
- علم النفس العصبي.
- آثار وسياحة
- العلاقات العامة.
- الصحافة والنشر الإلكتروني.
- علم المعلومات.
- علم الاجتماع.
- الخدمة الاجتماعية.
- اللغة الانجليزية.
- تصميم ورسم خدمات المباني باستخدام برنامج Revit.
شروط التقديم على وظائف جامعة الإمام عبدالرحمن
1- يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على المؤهل العلمي المطلوب من جامعة مُعتمدة بنظام الانتظام الدراسي.
2- يجب ألا يقل التقدير في جميع الدرجات العلمية عن جيد جدًا.
3- إذا كانت المقررات المطلوب تدريسها تقدم باللغة الإنجليزية، فيجب أن يكون المتقدم حاصلاً على الأقل على درجة 400 في اختبار اللغة الإنجليزية التوفل TOEFL أو ما يعادلها في اختبار الايلتس IELTS.
4- المتقدم للتدريس في الكليات الصحية يجب أن يكون حاصلاً على تصنيف في التخصص ساري المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
5- يجب ألا يكون المتقدم يعمل حاليًا، وإذا كان يعمل فيجب تقديم موافقة خطية رسمية من صاحب العمل تفيد بعدم ممانعة جهة عمله للعمل كمتعاون في التدريس بالجامعة.
6- بالنسبة لغير السعوديين فيجب أن يكون لديه إقامة سارية المفعول ومصرح له بالعمل.
7- ألا يكون قد صدر بحق المتقدم للتعاون أي حكم قضائي له علاقة بالإخلال بالشرف والأمانة، أو صدر بحقه أي قرار تأديبي من جهة عمله خلال آخر خمس سنوات.
8- يحق للكليات إضافة أي شروط مرتبطة بالتخصص للمفاضلة بين المتقدمين.
موعد التقديم
بدأ التقديم اليوم الاثنين بتاريخ 1445/06/12هـ الموافق 2023/12/25م وينتهي التقديم يوم السبت (الساعة 11:00 مساءً بتاريخ 1445/06/17هـ الموافق 2023/12/30م.
طريقة التقديم
من خلال الرابط التالي:
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