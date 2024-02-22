عاجل.. آخر فرصة براتب 13.500 ريال.. هيئة تطوير مكة تغلق باب التقديم على وظائفها غدًا

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أعلنت هيئة
تطوير منطقة مكة المكرمة عن انتهاء التقديم لشغل وظيفتين إدارية بمسمى (مراجع
داخلي) لحملة البكالوريوس غدًا الجمعة، وذلك برواتب مجزية ومزايا تنافسية.
التخصصات
المطلوبة في وظائف :
- اقتصاد الأعمال
- الإدارة المالية
- الأقتصاد
- القانون
- التمويل
- المحاسبة
- الأنظمة
- المحاسبة
- المراجعة
- المراجعة الداخلية
- تقنية المحاسبة
المهام الوظيفية:
- تخطيط عمليات المراجعة الداخلية في الجهة ومتابعة تنفيذها وفقاً للسياسات واللوائح والإجراءات المنظمة.
- تقييم الالتزام بالإجراءات والسياسات المؤسسية وتقييم مختلف العمليات المتعلقة بإدارة المخاطر وما إلى ذلك من العمليات الداخلة ضمن أعمال المراجعة الداخلية.
- توفير البيانات وإدارة الخدمات اللوجستية للمراجعين الخارجيين، والرد على استفساراتهم وتقديم الأدلة لإثبات الحسابات حسب الحاجة.
- تحليل المعلومات والبيانات والمخرجات المختلفة المتعلقة بالجهة للتأكد من تطبيقها للأنظمة واللوائح والتعليمات والإجراءات المالية وإبلاغ الإدارة في حال ملاحظة أي خلل في التطبيقات.
- إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة المتعلقة بنتائج أعمال المراجعة الداخلية لمناقشتها وتقديم التوصيات لاتخاذ التدابيرالتصحيحية وإدخال التحسينات اللازمة، وعرضها وتوضيحها وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقاً للسياسات والإجراءات المعتمدة.
الرواتب:
- الرواتب الإجمالية تتراوح من (12.500 إلى 13.500) ريال شهرياً.
المميزات:
- بدل سكن 25% من الأجر الأساسي.
- بدل نقل شهري.
- تأمين طبي يشمل الوالدين والأبناء.
- علاوة سنوية (وفقاً للائحة التنفيذية).
طريقة التقديم:
التقديم متاح حالياً عبر المنصة الموحدة للتوظيف جدارات من خلال الرابط التالي: إضغط هنا وينتهي غدًا الجمعة 1445/8/13هـ