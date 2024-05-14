الأربعاء، 07 ذو القعدة 1445 ، 15 مايو 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

عائل لأسرة وينزل له 900 ريال بينما ينزل لآخر 1400 .. حساب المواطن يرد

حساب-المواطن-1
حساب المواطن
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تفاعل حساب المواطن مع سؤال يقول صاحبه :" ليش دعم الأسرة مايتجاوز ٩٠٠ كوني عائل لأسرتي مع إني قرأت إنه ١٤٠٠ريال" ؟

يختلف الاستحقاق وفقاً لتركيبة الأسرة:اضافة اعلان

وجاء رد حساب المواطن عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، :" يختلف الاستحقاق وفقاً لتركيبة الأسرة وإجمالي دخلها ، وبإمكانك استخدام الحاسبة التقديرية عبر الرابط.. المزيد هنا
وفي وقت سابق، كشف حساب المواطن عن خطوات تسجيل المشمولين بنظام الضمان الاجتماعي في برنامج الدعم.
وقال ردًا على استفسار بهذا الصدد عبر حسابه في منصة "إكس": "بإمكانك التسجيل من خلال التطبيق أو البوابة الإلكترونية عبر الرابط ⁦(من هنا)⁩ عن طريق (التسجيل، تعبئة البيانات المطلوبة وتقديم الطلب)".

خطوات التسجيل في حساب المواطن

فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن.
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدخال البيانات التالية: 
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.

تسجيل الدخول للموقع:

سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور 
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات 
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية: 
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارة المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.

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