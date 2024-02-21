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ظهور علامات التحلل.. وفاة 8 مرضى بمجمع ناصر في غزة بسبب توقف الكهرباء وأجهزة الأكسجين

قصف غزة
أرشيفية
أ أ
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أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن ثمانية مرضى استشهدوا نتيجة توقف المولد الكهربائي ووقف الأكسجين عن المرضى في مجمع ناصر الطبي وما زالوا على أسرتهم بين المرضى منذ 4 أيام.اضافة اعلان

ظهور علامات التحلل:

وأوضحت أن جثث المرضى الثمانية بدأت بالانتفاخ وتظهر عليها علامات تحلل مما يشكل خطرًا على المرضى الآخرين بعد رفض قوات الاحتلال التي تقتحم مجمع ناصر إخراج جثامين المرضى ليتم تكريمهم بالدفن وهو أبسط الحقوق الإنسانية لهم.
وطالبت وزارة الصحة، المؤسسات الدولية بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل دفن جثامين المرضى الثمانية في مجمع ناصر الطبي، الذي يعيش كارثة صحية في ظل خروجه عن الخدمة، وتكدس النفايات فيه، وغرق أقسامه العلاجية بمياه الصرف الصحي.

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