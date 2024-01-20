طيران ناس يعلن عن وظائف شاغرة.. المسميات ورابط التقديم

الشروط في المتقدم: اضافة اعلان



المسمى الوظيفي:





- طاقم طائرة (Cabin Crew).



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نبذة عن الشركة:



أعلنت شركة طيران ناس فتح التوظيف بمجال طاقم الخدمة الجوية لعام 2024م، لحملة (الثانوية العامة) فأعلى بمدينة الدمام.اشترطت الشركة أن يكون المتقدمين على الوظائف من المواطنين، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.من ضمن الشروط:1- شهادة الثانوية العامة أو الدبلوم.2- تحدث وقراءة وكتابة اللغة الإنجليزية بطلاقة.3- جواز سفر ساري المفعول.4- لائق / لائقة طبيًا.5- الطول (160 سم كحد أدنى للإناث - 168 سم الحد الأدنى للذكور).6- القدرة على السباحة 50 مترًا متواصلة.كامل الشروط والتفاصيل:- التقديم سيكون حضورياً.- يوم الجمعة بتاريخ 1445/07/14هـ الموافق 2024/01/26م.تقييم المرشحين المختارين:- يوم السبت بتاريخ 1445/07/15هـ الموافق 2024/01/27م.- الدمام: العزيزية كمباوند.- طيران ناس هو الطيران الاقتصادي الرائد في المملكة العربية السعودية، حيث يُشغّل أكثر من 1200 رحلة طيران أسبوعياً إلى 35 وجهة (محلية ودولية)، على متن أسطولها المكون من 30 طائرة، ومنذ انطلاقته عام 2007م.