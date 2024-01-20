طيران ناس يعلن عن وظائف شاغرة.. المسميات ورابط التقديم

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أعلنت شركة طيران ناس فتح التوظيف بمجال طاقم الخدمة الجوية لعام 2024م، لحملة (الثانوية العامة) فأعلى بمدينة الدمام.
الشروط في المتقدم:
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اشترطت الشركة أن يكون المتقدمين على الوظائف من المواطنين، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
المسمى الوظيفي:
- طاقم طائرة (Cabin Crew).
من ضمن الشروط:
1- شهادة الثانوية العامة أو الدبلوم.
2- تحدث وقراءة وكتابة اللغة الإنجليزية بطلاقة.
3- جواز سفر ساري المفعول.
4- لائق / لائقة طبيًا.
5- الطول (160 سم كحد أدنى للإناث - 168 سم الحد الأدنى للذكور).
6- القدرة على السباحة 50 مترًا متواصلة.
كامل الشروط والتفاصيل:
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ملاحظة:- التقديم سيكون حضورياً.
موعد التقديم:- يوم الجمعة بتاريخ 1445/07/14هـ الموافق 2024/01/26م.
تقييم المرشحين المختارين:
- يوم السبت بتاريخ 1445/07/15هـ الموافق 2024/01/27م.