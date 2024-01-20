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طيران ناس يعلن عن وظائف شاغرة.. المسميات ورابط التقديم

طيران ناس
طيران ناس
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أعلنت شركة طيران ناس فتح التوظيف بمجال طاقم الخدمة الجوية لعام 2024م، لحملة (الثانوية العامة) فأعلى بمدينة الدمام.

الشروط في المتقدم:اضافة اعلان


اشترطت الشركة أن يكون المتقدمين على الوظائف من المواطنين، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:


- طاقم طائرة (Cabin Crew).


من ضمن الشروط:
1- شهادة الثانوية العامة أو الدبلوم.
2- تحدث وقراءة وكتابة اللغة الإنجليزية بطلاقة.
3- جواز سفر ساري المفعول.
4- لائق / لائقة طبيًا.
5- الطول (160 سم كحد أدنى للإناث - 168 سم الحد الأدنى للذكور).
6- القدرة على السباحة 50 مترًا متواصلة.
كامل الشروط والتفاصيل:
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ملاحظة:

- التقديم سيكون حضورياً.

موعد التقديم:

- يوم الجمعة بتاريخ 1445/07/14هـ الموافق 2024/01/26م.
تقييم المرشحين المختارين:
- يوم السبت بتاريخ 1445/07/15هـ الموافق 2024/01/27م.

مكان التقديم:

- الدمام: العزيزية كمباوند.

نبذة عن الشركة:

- طيران ناس هو الطيران الاقتصادي الرائد في المملكة العربية السعودية، حيث يُشغّل أكثر من 1200 رحلة طيران أسبوعياً إلى 35 وجهة (محلية ودولية)، على متن أسطولها المكون من 30 طائرة، ومنذ انطلاقته عام 2007م.

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